Mira cómo cambiaron los protagonistas de ‘Stranger Things’ desde la primera temporada

Corría el año 2016 cuando aterrizó en la plataforma de Netflix Stranger Things, una serie de suspenso y ciencia ficción creada, escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer.

No pasó mucho tras su estreno para que la producción original, ambientada en la ciudad ficticia de Hawkins en la década de los 80, acaparara por completo el gusto de las audiencias en medio mundo.

Desde entonces, han transcurrido seis años en los que se han lanzado cuatro entregas del proyecto y sus niños protagonistas han crecido de manera impresionante ante la vista de millones.

El cambio de los actores principales de Stranger Things

Los jóvenes actores principales de Stranger Things cautivaron al público con su talento desde el primer episodio. En esa primera temporada, el menor de ellos tenía 10, mientras el mayor tenía 16.

Más de un lustro después, tanto los histriones infantiles como los adolescentes y adultos de la exitosa ficción, lógicamente, han cambiado. A continuación, te mostramos su antes y después.

Eleven - Millie Bobby Brown

La actriz Millie Bobby Brown, quien da vida a la poderosa Eleven en Stranger Things, ha protagonizado uno de los cambios más impresionantes de toda la serie de Netflix.

Cuando comenzó a grabarla, era una talentosa niña y tenía la cabeza rapada. Ahora, está convertida en una hermosa jovencita de 18 años con una prometedora carrera actoral y empresarial.

Dustin Henderson - Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo ya tenía una destacada trayectoria artística en Broadway cuando se sumó al elenco de la trama en la piel de Dustin Henderson a sus 12 años de edad.

Hoy en día, a poco de cumplir sus 20 años, es uno de los actores más populares de la ficción de Netflix y cuenta con su propio programa en el gigante del streaming.

Mike Wheeler - Finn Wolfhard

Finn Wolfhard era una incipiente estrella cuando se ganó el papel de Mike Wheeler en Stranger Things. Al presente, con 19 años de edad, es de los que más ha crecido a nivel personal y profesional.

Entre las producciones en las que ha participado tras saltar a la fama en la serie se encuentran las adaptaciones cinematográficas de It y Cazafantasmas. Además, tiene una banda musical.

Will Byers - Noah Schnapp

Noah Schnapp era el menor del grupo de niños actores que encabezaron la primera temporada. De hecho, tan solo tenía 10 años de edad cuando se estrenó la serie en donde es Will Byers.

Hoy por hoy, tiene 17 años y aunque sigue estudiando, también es propietario de una empresa de alimentación y ha actuado en varias películas, como El halloween de Hubie; informó La Vanguardia.

Lucas Sinclair - Caleb McLaughlin

Caleb McLaughlin llegó al universo de Stranger Things a encarnar a Lucas Sinclair gracias a su extraordinaria interpretación de Simba en el musical El Rey León en Broadway.

Desde entonces, su carrera despuntó y ha crecido en todos los sentidos. En la actualidad tiene 20 años y cuenta con una trayectoria en ascenso con películas como Concrete Cowboy.

Steve Harrington - Joe Keery

Joe Keery estaba comenzando su carrera actoral cuando saltó a la fama mundial con su personificación de Steve Harrington en Stranger Things.

A partir de entonces, no ha parado de cosechar éxitos con cintas como Molly’s Game. Asimismo, el artista de 30 años tiene un grupo musical que goza de popularidad en Estado Unidos: DJO.

Nancy Wheeler- Natalia Dyer

Natalia Dyer ya tenía un tiempo construyendo su trayectoria actoral cuando llegó a Stranger Things, pero fue su actuación como Nancy Wheeler la que la catapultó como intérprete.

Actualmente, la actriz de 27 años cuenta con millones de seguidores y una destacada carrera cinematográfica con actuaciones en cintas como Velvet Buzzsaw o United States vs. Reality Winner.

Jonathan Byers-Charlie Heaton

Charlie Heaton era un músico y actor con una vida muy precaria a nivel económico cuando se ganó el papel que le cambió la vida de manera radical: Jonathan Byers en Stranger Things.

A partir de entonces, el artista de 28 años no ha dejado de trabajar. El secreto de Marrowbone, No Future y The New Mutants son algunas de las últimas películas en las que ha mostrado su talento.

Jim Hopper-David Harbour

En Stranger Things, David Harbour es una de las luminarias más veteranas con dos décadas de carrera en Hollywood. No obstante, fue su actuación de Jim Hopper la que le dio fama mundial.

En este momento, con 47 años de edad, es un actor cotizado en el mundo del entretenimiento con destacadas actuaciones en exitosas superproducciones como Hellboy 3 o Black Widow.

Joyce Byers-Winona Ryder

Por último, pero no menos importante, está Winona Ryder. La actriz es quizás el rostro más reconocido en el reparto de Stranger Things por su destacada carrera en el cine.

Ryder alcanzó la cúspide de la popularidad en la década de los 90; sin embargo, aunque parecía estar destinada en ser una de las actrices más brillantes, Hollywood la desairó cuando la descubrieron robando en 2001.

Tras este desafortunado evento, nunca dejó de actuar, pero fue marginada de la industria hasta que su interpretación de Joyce Byers en la serie le devolvió la fama y relanzó su carrera.