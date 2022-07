“Lloraba por la ansiedad”: Adele revela la verdadera razón de su radical pérdida de peso

El mundo quedó impactado cuando reapareció con una apariencia completamente diferente y, aunque todo fue por salud, Adele sigue recibiendo críticas por su drástica pérdida de peso.

Desde que saltó a la fama en 2007, la artista británica se ganó el cariño de millones de fanáticos, pues su imponente voz y letras emotivas llegaron para conmover al público entero.

Adele se ganó, además, la admiración de muchos por no seguir a fuerza los estereotipos de belleza que suelen proyectarse desde el mundo del espectáculo, lo cual la convertía en un ícono que mujeres podían seguir como ejemplo.

Sin embargo, de forma inesperada, la intérprete apareció con un cambio físico que impactó al mundo entero, ya que perdió cerca de 45 kilos y la transformación fue impactante para sus fanáticos.

Aunque todo se trató de un tema de salud y cambio de estilo de vida, hubo quienes criticaron duramente a la artista, pues aseguraron que terminó por ceder a los estándares de belleza.

Adele abrió su corazón y reveló la verdad

En varias ocasiones, la artista había expresado que su intención nunca fue apostar por una transformación desde lo superficial, por el contrario todo el resultado fue por cambios que realizó para su bienestar.

Durante una entrevista, la cantante de “Someone Like You” reveló que, por muchos años, sufrió fuertes problemas de salud mental. Explicó que padeció depresión y ansiedad, de modo que buscó la manera de salir de este profundo hoyo.

Adele encontró en el ejercicio un escape para sentirse estable y superar la depresión.

“No son ustedes los que sujetan mi mano en la noche, a las cuatro de la mañana, cuando estoy llorando por la ansiedad. El ejercicio me dio concentración. Me dio un lugar donde poner mi energía, ya fuera bueno o malo”, detalló.

La artista explicó que el ejercicio forma parte fundamental de su vida porque mientras más fuerte se siente su cuerpo, su mente también se mantiene estable.