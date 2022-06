Así lucía Ryan Gosling en su primer papel en el cine

Ryan Gosling está en la boca de todos. El actor de 41 años de edad dio a conocer el primer look como Ken, interpretando al icónico personaje en la nueva cinta de Barbie, la cual llegará a las pantallas grandes en julio de 2023.

En la instantánea de ensueño compartida el miércoles por Warner Bros. Pictures, Gosling luce los mechones platino característicos de Ken (¡y un espectacular y musculoso cuerpo!) mientras posa vestido con una mezclilla clara, que incluye un chaleco abierto y jeans a juego.

Y en caso de que los fanáticos no estén seguros de su personaje, se puede ver un par de calzoncillos blancos cosidos con “KEN” asomando por encima de la cintura de sus jeans, mientras posa frente a un fondo rosa fuerte.

Además de Robbie, de 31 años, en el papel principal y Gosling como el principal apretón de Barbie, la película también estará protagonizada por Issa Rae, Will Ferrell, Kate McKinnon, Simu Liu, Michael Cera y America Ferrera.

Ryan Gosling es un veterano de Hollywood

Ryan Gosling no es alguien nuevo en la escena del cine estadounidense, el actor lleva ya casi dos décadas en el mundo del entretenimiento, comenzando en un programa de variedades en Disney para luego ya incursionar en el cine, con un primer papel que levantaría polémicas y lo pondría en el ojo de los especialistas de la industria.

Su primer papel cinematográfico fue como un neonazi judío en The Believer (2001), y luego protagonizó varias películas independientes, incluidas Murder by Numbers (2002), The Slaughter Rule (2002) y The United States of Leland. (2003).

The Notebook sería la cinta que lo lanzaría a la fama mundial, colocándolo como un nuevo galán de Hollywood y abriéndole la puerta para otros papeles de importancia, incluyendo su protagonización en La La Land, la cual le daría su segunda nominación al Oscar como Mejor actor principal.