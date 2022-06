¿De qué trata ‘Persuasión’? esto revela el tráiler de la nueva película de Dakota Johnson

Un nuevo drama protagonizado por Dakota Johnson llegará a las pantallas de Netflix, “Persuasión”, una adaptación a largometraje del clásico homónimo de la novelista británica Jane Austen, también autora de la exitosa obra “Orgullo y prejuicio”.

“Persuasión” es el título del último libro de la autora y fue publicado en 1816, el cual narra la historia de Anne Elliot, la segunda hija de un matrimonio noble.

La trama inicia 8 años después de que la joven se haya enamorado perdidamente del capitán Wentworth, quien le había pedido matrimonio, sin embargo, Anne rechazó la propuesta persuadida por su familia debido al incierto futuro del hombre.

Carrie Cracknell es la directora encargada de llevar esta historia a las pantallas y el elenco cuenta con actores como Cosmo Jarvis y Henry Golding

Además también estarán presentes Suki Waterhouse, Richard E. Grant, Nikki Amuka-Bird, Ben Bailey Smith, Izuka Hoyle, Mia McKenna-Bruce, Nia Towle, Edward Bluemel, Lydia Rose Bewley, y Yolanda Kettle.

El tráiler oficial fue revelado este 14 de junio y de pueden ver algunos de los detalles que identificarán en la producción.

Dakota Johnson, en su papel de Anne, será la encargada de narrar la historia y, una marca distintiva de esta película será su constante diálogo hacia la cámara, rompiendo así “la cuarta pared”.

Dakota Johnson cautiva al público en tráiler de “Persuasión”

“Casi me caso una vez. No había dos almas más rítmicas que Wentworth y yo. Pero mi familia me convenció de que lo dejara”, es el diálogo con el que inicia el primer adelanto de esta cinta que será estrenada el próximo 15 de julio.

La protagonista hace una ligera descripción de cada uno de los miembros de su familia, lo que nos muestra que su personalidad y pensamiento la hacen muy diferente a quienes la rodean.

Aunque ha recibido muchas más propuestas de matrimonio, Anne se mantiene alejada del amor y todo da un giro cuando Frederick Wentworth reaparece.

Esta novela ha sido adaptada al cine en otras ocasiones, sin embargo esta nueva versión promete cautivar al público como nunca.