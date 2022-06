Esta fue la vacuna que recibió Adamari Lopez y la dejó en cama de reposo

La presentadora Adamari López sorprendió a sus seguidores luego de publicar un post recostada en el sofá de su casa. Resulta que para evitar las complicaciones del herpes zóster se está indicando una vacuna para personas mayores de 50 años y ella quiso protegerse.

Adamari ya ha sufrido la varicela, que es el mismo virus del herpes zóster. El virus queda inactivo en el cuerpo pero en algún momento de la vida puede reaparecer en una forma agresiva, de hecho, le dicen culebrilla porque se manifiesta como un salpullido que envuelve el torso o a veces llega a la cabeza.

Las ampollas duelen como si se tratara de una quemada y es bastante molesto, es por ello que Adamari quiso evitar la posible aparición del herpes zóster o culebrilla.



“En un video que publicó en sus redes sociales, manifestó que tenía dolor en el cuerpo, escalofríos y que sentía cierta temperatura. ‘Es un malestar como si le fuera a dar a uno catarro por el cuerpo cortado y lo que quiero es estar acurrucadita y tranquila’”, citó Yahoo.

Agregó que hizo la cita en una farmacia para colocarse la vacuna contra el herpes, y le pareció bastante costosa, aunque no dio el monto. “Dicen que después de los cincuenta años es recomendable ponerse esa vacuna que también tiene los mismos activos de la varicela que ya la tuve cuando era más joven”, contó.

Consultado por el medio, el dermatólogo Jorge Padilla advirtió que el virus de la varicela o lechina queda en estado latente. “Cuando se reactiva no nos vuelve a dar lechina sino herpes zóster, o lo que llaman culebrilla. En este caso, el herpes zóster afecta un trayecto nervioso. Frecuentemente son nervios que están en el tórax y estos no son rectilíneos sino curvados. Si vemos la lesión a lo lejos parece una culebrita, porque luce con ondas, y de allí viene su nombre popular”, explica.

“Al infectarse los nervios se inflaman y eso ocasiona un intenso dolor con una sensación de quemazón. Arde y duele. Además, aparecen pequeñas vesículas que tienen un fondo rojo inflamado, y además se puede sufrir cierto malestar que podría incluir fiebre. Ahora bien, el herpes zóster, al igual que la lechina, es autolimitado. Quiere decir que se quita solo. En promedio la enfermedad dura unos 11 o 12 días y poco a poco las lesiones se van secando”, precisó la publicación.



Adamari fue de las primeras figuras de la televisión en colocarse la vacuna contra el Covid-19, de manera que ya está acostumbrada a esas inmunizaciones. “Súper fácil. Hice todo lo que me indicaban. Era simplemente poner mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi número de teléfono. Te mandan un código. Seleccionas la vacuna que te habían puesto”, explicó López durante la pandemia.

“No sabía qué vacuna me iba a poner, sólo quería que me vacunaran. Sin dudarlo, sólo apreté el botón para que me pudieran tomar una cita. Fueron como 20 minutos desde que llegué hasta que salí”, citó Hola en enero del 2021.

