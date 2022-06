Autoridades no encuentran a Ezra Miller luego de haberse aumentado las acusaciones en su contra

El actor Ezra Miller sigue en el ojo del huracán. Tras varios altercados en Hawaí, donde fue detenido por agredir a algunas personas locales, la estrella fue acusada de corrupción de menores hace algunos días por los padres de la presunta víctima y ahora, de acuerdo con un nuevo reporte de Los Angeles Times, las autoridades no pueden dar con su paradero y entregarle las notificaciones correspondientes al caso.

Según informó la revista People, a Miller se le acusó de hacer ‘grooming’ a una menor de edad llamada Tokata, que, al igual que Miller, se identifica como género no binario. Los padres de la presunta víctima, Chase Iron Eyes y Sara Jumping Eagle, fueron quienes presentaron un documento en el que sostienen que su hija fue agraviada por la estrella de The Flash, que ha mantenido un vínculo desde que ella tenía 12 años y Ezra 18.

La acusación fue presentada en Standing Rock Sioux, corte tribal de una reserva indígena en Dakota del Sur. El medio mencionado anuncia que las autoridades correspondientes no han podido localizar a Ezra para notificarlo y que se presente al tribunal para cumplir con sus obligaciones.

El padre de Tokata, Chase, se manifestó sobre lo difícil que ha sido encontrar a Miller debido a su vida en constante movimiento: “Se mueve tanto que estamos atrapados en este limbo legal. No podemos ubicarlo en ningún lugar a tiempo. Es voluble. Ha estado evitando el servicio, y ahora hay una presión pública sobre él para que tome una decisión, lo que nos causa preocupación respecto a la naturaleza volátil de Ezra. Trabajamos muy duro para hacer cumplir esta orden donde sea que se encuentre.”

Parte de la corrupción que Miller infligió en la presunta víctima, según sus padres, fue que le proporcionó a su hija drogas como la marihuana y el LSD, y por eso decidieron llevar el caso hasta las autoridades, con el objetivo de generar una orden de restricción que le prohíba a Ezra acercarse a la joven o al resto de su familia.

También es pertinente mencionar que Tokata lanzó su propio comunicado en Instagram refutando las acusaciones de sus padres e incluso señalándolos como transfóbicos: “Mi camarada Ezra Miller durante la totalidad de la etapa antes mencionada solo me ha brindado un apoyo amoroso y una protección invaluable. De ninguna manera, ni bajo ninguna circunstancia he necesitado una tutela durante mi corta vida adulta. Mi padre y sus acusaciones no tienen peso y son francamente transfóbicas, basándose en la noción de que soy incapaz de tener un pensamiento coherente u opiniones opuestas a las de mis propios parientes que se preocupan por mi bienestar.”