Daniela Luján rompe el silencio y cuenta sobre la amenaza de muerte que sufrió por parte de un fan cuando tenía 16 años

Daniela Luján es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. Gracias a su larga trayectoria en el mundo del espectáculo, la famosa se ha robado el corazón del público y ha logrado colocarse como una de las más famosas a nivel nacional. Sin embargo su carrera no ha sido fácil y también ha tenido que superar las dificultades de la fama, como la ocasión en que fue amenazada de muerte.

Daniela Luján fue acosada por un hombre de 40 años

En una reciente entrevista, la famosa reveló que cuando era tan solo una adolescente de 16 años de edad recibió amenazas por parte de un hombre de 40 años.

“Yo tendría unos 16 y él era un fan de unos 40, yo le calculo. La verdad es que nunca supe su edad, pero era un señor o lo que a mí me parecía un señor en esa época. Por fortuna mi mamá siempre estuvo conmigo y ella como que filtraba ese tipo de cosas, no pasó nunca a mayores, pero hasta dónde puede llegar cierto fanatismo”

Aparentemente se trataba de un acosador que la llamaba a su casa constantemente. En una ocasión su madre respondió el teléfono y dijo que su hija no estaba disponible, porque estaba en una cita con su pareja, lo cual enfureció al hombre. Él contestó:

“¿Cómo, tiene novio? Lo voy a matar a él, la voy a matar a ella y me voy a matar yo”

Desde ese momento comenzó a acosarla más e incluso la seguía. Pero su familia la protegió y se aseguraron de que no pudiera tener acceso a ella.

“Yo estaba en el teatro y lo vi cruzar (...) Ese güey llegó a los camerinos. Mi mamá y los técnicos lo rodearon y fue de: ‘tú no puedes estar aquí’ y si te vuelves a acercar te rompemos la madre”

La famosa siempre mantuvo una buena relación con su familia, pues anteriormente habló sobre cómo ellos siempre intentaron hacer lo que era mejor para ella.

En una entrevista para El Universal, Daniela dijo que sus padres no querían que fuera actriz, pues temían poner en riesgo a su hija, ya que nadie de su familia se dedica al mundo del espectáculo.

“Mis papás no querían que yo fuera actriz, tenían cierto recelo del medio y tenían muchas precauciones...me cuidaron mucho porque nunca les gustó el famoseo y a pesar de que no sabían nada del medio, creo que no negociaron nada mal”

Su trabajo rindió frutos, pues a la edad de 11 años pudo regalarle una casa a su mamá. La actriz recuerda que junto con su papá decidieron darle una sorpresa a su mamá.

“Hice mancuerna con mi papá y le dije ¿me alcanza para una casa?, así que me fui de gira, hice complicidad con él y cuando regresamos ya teníamos la casa, fue una sorpresa para mi mamá”

Ahora que es una mujer adulta, tiene su propia vida y continúa avanzando en su carrera artística. A lo largo de su ida ha aprendido que se requiere de un gran compromiso y responsabilidad, además de que es necesario tener claro cuál es mensaje que se quiere compartir con el público.