Influencer muestra su rostro sin maquillaje y alarma a sus seguidores “es una persona completamente distinta”

El mundo de los influencer se ha convertido en uno sumamente complicado, en especial por las apariencias que hay que mantener muchas veces para conseguir el éxito o inclusive sostenerlo a lo largo del tiempo. Eso hace que mostrar tu verdadero yo pueda ser muy beneficioso o acabar perjudicando tu carrera, cómo ha pasado con una Tiktoker recientemente.

La influencer canadiense Julia Grandoni ha conseguido amasar una gran base de fans en la plataforma de TikTok y recientemente se llenó de valor para mostrar una serie de fotos del antes, durante y después de una sesión de fotos, revelando la enorme diferencia entre su apariencia real y la que se ve en las fotos.

Tiktoker canadiense sorprende a sus fans al mostrarse antes y después del maquillaje

En el video se pude ver a Julia desde su look casual, vestida con ropa holgada hasta llevar un ajustado vestido negro, un espectacular maquillaje de noche y una cabellera perfectamente arreglada. El video ya tiene más de 13 millones de vistas y acumula alrededor de 2 millones de likes. Lo más impresionante fueron las reacciones de sus seguidores.

Una ola de comentarios de todo tipo apareció en el video, mientras algunos usuarios resaltaban la dedicación de Julia para arreglarse, a otros les alarmó cómo puede convertirse en otra persona. “Por esto es que tengo problemas de confianza” escribió una persona.

Mientras que otro usuario añadió “Tengo miedo de conocer a una mujer ahora”. El video generó un gran debate en torno al tema y algunos internautas contaron curiosas anécdotas “Entiendo esto. Una vez, mi vecina llamó a la puerta y preguntó por mi “hermana”. ¡NO tengo hermana! Ella estaba acostumbrada a verme glamurosa, no como una nerd”

Influencer habla sobre video de antes y después de maquillaje

Julia habló sobre su viral video diciendo “La reacción fue bastante buena al principio, pero más tarde la gente comenzó a pensar diferente que soy un fraude”. También aprovechó para aclarar las intenciones con las cuales hizo el video.

“El ángulo que usé al final de mi video fue totalmente exagerado y fue para percibir que soy fea a lo grande, pero aparte de eso, no me toma mucho lucir de la forma en que usualmente me veo, por lo general nunca uso maquillaje”. Concluyó la tiktoker.