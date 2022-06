¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Lyme? El padecimiento que presuntamente tiene Thalía

A lo largo de las últimas décadas, la actriz y cantante mexicana Thalía se ha convertido en una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento en todo el continente, por lo que cuando se le diagnosticó enfermedad de Lyme hace ya 13 años, muchos comenzaron a preguntarse sobre el futuro de su carrera y las dudas han vuelto recientemente.

Lo que comenzó a levantar preocupaciones entre los fanáticos de la cantante fueron unas recientes declaraciones de Laura Zapata donde afirmó “A veces se siente mal, me dice ‘hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’”. Para entender mejor, te contamos más sobre la enfermedad.

¿Qué es y cómo son los síntomas de la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por algunas especies de garrapatas, las cuales llevan la enfermedad entre animales y en caso de entrar en contacto con humanos, pueden infectarlos. Debido a esto, es una enfermedad más común entre personas que trabajan constantemente con animales, como los veterinarios.

Si bien en una etapa inicial se puede combatir, en caso de no detectarse o no hacerlo a tiempo, puede generar grandes complicaciones que pueden afectar las articulaciones, corazón y sistema nervioso. A causa de esto, se generan Sarpullidos y enrojecimientos, además de dolores de cabeza constantes.

Por otro lado, los pacientes pueden presentar inflamaciones en los ganglios linfáticos, escalofríos y una sensación constante de debilidad y fatiga. Por suerte, en la mayoría de los casos el uso de antibióticos suele llevar a la cura total, pero es un proceso muy tardío. Por otro lado, si la enfermedad no se diagnosticó a tiempo, puede que el paciente tenga que vivir con ella toda su vida.