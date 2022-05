Esta es la canción que Max escucha sin parar en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’

Los fans de Stranger Things están aún celebrando el regreso de su serie favorita a Netflix. Y es que desde que se sumó esta producción al catálogo de entretenimiento no hay quien no haya reaccionado a ella, incluso quienes por primera vez se han dejado seducir por ella.

Pero, más allá de la novedosa trama que está repleta de impactantes argumentos, visuales y demás efectos que hay en cada una de sus impecables e inolvidables escenas, ha surgido otra inquietud sobre su banda sonora, pero sobre todo esa que suele aparecer una vez que el personaje de Max es protagonista de cada una de ellas. Y es que la mejor amiga de Eleven se refugia en esta melodía cada vez que tiene miedo o siente nostalgia luego del trauma que le ha tocado vivir tras la muerte de su hermano.

Por eso, luego del estreno de esta entrega, más de uno optó por hacer una investigación muy exhaustiva sobre esa canción que suena una y otra vez y que ayuda a esta chica a aliviar sus traumas del pasado.

¿Cuál es la canción que Max escucha sin parar en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’?

En la cuarta temporada de Stranger Things están sucediendo muchas situaciones muy novedosas para quienes consideran que para este regreso hacía falta un cambio significativo con el que el público pudiera notar su evolución, pero la esencia de sus personajes se mantiene intacta. Es por eso que, al ver de nueva cuenta en pantalla a Max y que ella siguiera su tradicional desarrollo nostálgico tras la muerte de su hermano, era natural que el tema que la ha acompañado en sus escenas siguiera presente en cada una de sus participaciones.

Es así como se reveló la identidad u origen de él. Esto fue algo que no solo mencionaron sus realizadores, sino que también descubrieron los fieles fans de esta exitosa serie de Netflix. Por lo que quienes se sientan a gusto con este tema, lleva por título Running Up That Hill y forma parte de la cantante Kate Bush. Éste se hizo muy famoso en 1985 y de acuerdo al equipo de creativos de esta historia era la banda sonora ideal para este personaje tan sensible.

“Con la temporada 4 Max volvió a sus viejas costumbres, pero en otro extremo. Lo llevó a otro nivel. Entonces, de alguna manera se siente familiar, pero realmente es desgarrador verlo. Es casi como si la vida se hubiera agotado. Sin duda, Max es el centro emocional de esta entrega y por eso no podía faltar su acompañamiento musical”, eso fue lo que dijo la actriz Sadie Sink sobre su participación a los medios y así lo reseñó el portal Depor.

Es así como este tema logró colarse en esta producción, pues además de ser uno de los sencillos más exitosos de los 80, éste alcanzó una difusión insuperable en las emisoras y carteleras musicales, obteniendo así el puesto tres en los charts del Reino Unido y entró al Top 30 en Estados Unidos que era algo difícil de lograr, pero como resulta muy emotivo, conquistó al mundo y ahora retoma su auge con esta serie de Netflix.