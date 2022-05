Millie Bobby Brown hizo está extraña petición a los productores de ‘Stranger Things’

Una vez más Millie Bobby Brown causa polémica previo al estreno de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’, pues ante las constantes presentaciones en las que es abordada sobre su personaje en esta tan auténtica serie, ella siempre hace de las suyas y genera risas entre el público.

Pero, en esta oportunidad ella dejó atónitos a más de uno, pues fue capaz de hacer contundentes peticiones sobre el numeroso elenco que siempre está presente en cada una de las actividades que realizan y que a su criterio es cada vez mayor, sobre todo, porque en esta nueva entrega, se suman figuras como: Amybeth McNulty, Myles Truitt, Grace Van Dien, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco y Tom Wlaschiha.

Pero, su incomodidad viene dada porque cada vez que son llamados a formar parte de algún evento promocional, son tantos que no resulta nada fácil coordinarlos y menos que cada uno pueda entrar adecuadamente en las fotos que suelen tomarles cuando están juntos, por lo que Millie hizo de las suyas y expresó unas palabras que aún tiene a todos en shock.

Millie Bobby Brown hizo y la extraña petición a los productores de ‘Stranger Things’

Esta importante figura de la serie ‘Stranger Things’ no tuvo reparo en señalar en medio de la Avant Premiere que se deberían eliminar a varios actores. “Tenemos que tener la mentalidad de ‘Juego de Tronos’. ‘¡Mátenme!’ Intentaron matar a David y lo trajeron de vuelta. Es ridículo... Los hermanos Duffer son unos sallies sensibles que no quieren matar a nadie” , con esto Millie Bobby Brown no solo dejó a todos sin aliento, sino que luego trató de enmendar sus declaraciones con algunos chistes que iban más con el espacio tan limitado que siempre tienen en los eventos en los que asiste todo el elenco.

Pero, los fans más fieles y que están atentos a todos los detalles y demás avances de esta serie, no dudaron en incluso debatir de que esto puede ser posible, siempre y cuando para el capítulo final de la cuarta temporada se haga un cierre lógico e impactante en el que el personaje de Eleven desaparezca por completo y para la quinta entrega ya no se haga mención sobre él. Esa es la única manera de realmente causar un impacto, sobre todo desde que se conoció que ésa sería la temporada final con la que nuevamente los hermanos Duffer posicionarían a esta producción tan novedosa y fuera de serie.

Y es que para este regreso se esperan muchas novedades no solo desde el punto de vista argumentativo, sino también de lo que sería su desenlace, puesta visual, así como la llegada de los nuevos personajes que ya han causado bastante curiosidad, sobre todo porque están representando criaturas nunca antes vistas y que sin duda, dejan sin aliento a quienes ven sus poderes y las intenciones que tienen para esta etapa.

Además, sus realizadores están muy emocionados con este estreno tan esperado en el que nuevamente traen una trama llena de sorpresas, misterios, incertidumbres, nuevos portales, así como inquietudes sobre los destinos de los personajes favoritos por todos.