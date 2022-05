Kim Kardashian es vetada por Ferrari: la celebridad no puede comprar sus modelos exclusivos

Aunque Kim Kardashian vive un gran momento en el terreno personal gracias a su relación con Pete Davidson, la empresaria parece no poder salir del ojo del huracán desde que lució el icónico vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala 2022.

Tras la polémica levantada por este hecho y sus declaraciones para poder ponerse el exclusivo diseño, el Consejo Internacional de Museos resolvió prohibir terminantemente que se presten prendas de ropa con valor histórico.

Ahora, una nueva controversia ha salpicado a esta integrante del clan Kardashian-Jenner. Y es que un representante Ferrari declaró que la socialite no puede comprar algunos de los vehículos más exclusivos de la marca.

¿Por qué Ferrari vetó a Kim Kardashian?

Luego de que el periódico italiano Il Giornale publicara un informe en marzo donde se aseguraba que la fundadora de Skims era la última famosa en ser añadida a una supuesta lista negra de Ferrari, un portavoz de la empresa salió a aclarar la situación.

En recientes declaraciones a Marca, el vocero aseveró que Kardashian no está vetada como tal de comprar algún auto de su fabricación porque la marca “no veta a ningún cliente”. Por lo tanto, Kim no está en una lista negra per se.

Sin embargo, tanto la madre de cuatro como sus famosas hermanas sí tienen restricciones para comprar algunos de sus autos de lujo.

De acuerdo a la información proporcionada por la empresa automotriz al periódico español este mes, ninguna puede adquirir modelos exclusivos y ediciones especiales de la marca. Por ahora, solo tienen derecho a comprar modelos de producción en serie.

“Ferrari se reserva el derecho de decidir sobre ediciones especiales”, se limitó a explicar el fabricante de automóviles italiano en el comunicado.

Según PopBuzz, Kim ha sido dueña de dos carros de la casa Maranello. Uno de ellos fue un regalo de un empresario de Malasia por su boda con Kris Humphries en 2011. Mientras, el otro se desconoce si lo adquirió ella o su último exesposo, Kanye West.

Las estrictas condiciones de Ferrari a sus clientes

Según Il Giornale, la empresa del Cavallino Rampante impone condiciones a sus clientes con la compra de sus autos dispuestos en su código ético sobre el uso y mantenimiento. Aquellos que no las cumplen, se ganan prohibiciones como las que recibieron las estrellas de The Kardashians.

Entre estos se encuentra Justin Bieber. El cantante compró un Ferrari 458 Italia blanco en 2011. Además de perderlo brevemente, algunas semanas después de comprarlo, lo llevó a West Coast Customs para hacerle varias modificaciones que cambiaron radicalmente su aspecto.

Con estas acciones, el canadiense incumplió varias de las condiciones de la firma italiana, como el hecho de que sus clientes no pueden hacer alteraciones excesivas al vehículo. Tras transformarlo, Bieber subastó el suyo en 2017. Otra acción que habría sido vista como irrespetuosa, según el medio.

Cabe destacar que, en esta oportunidad, el portavoz no precisó las acciones en las que incurrieron las Kardashian para recibir la misma sanción que el intérprete de Stay. Nicolas Cage y 50 Cent son otras dos celebs que enfrentan alguna prohibición en la marca por “no cuidar sus Ferrari”.