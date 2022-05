La razón por la que Riverdale ha sido cancelada luego de su séptima temporada

Malas noticias para los fanáticos de Riverdale. La cadena televisiva The CW anunció que la adaptación contemporánea del clásico cómic Archie estará llegando a su fin luego de su séptima temporada, que estima estrenarse en 2023.

Esta última y séptima temporada, la cual debutará en el midseason - que es un periodo habitual de la televisión de Estados Unidos que corresponde al período de tiempo entre enero y mayo-, marcará la despedida de la historia de Archie y sus amigos.

La serie de Riverdale se estrenó en 2017, como una adaptación de los personajes del popular cómic Archie a un entorno moderno, contando con un elenco juvenil conformado por KJ Apa en el rol de Archie Andrews, Lili Reinhart como Betty Cooper, Camila Mendes en el rol de Veronica Lodge y Cole Sprouse como Jughead Jones.

¿Por qué cancelaron Riverdale?

Riverdale de esta forma se añade a la extensa lista de series canceladas por The CW este mes, junto a Charmed, Dynasty, Roswell New Mexico, Legacies, además de las cancelaciones de las producciones de DC del mes pasado, Legends of Tomorrow y Batwoman.

Esto se podría deber al fuerte rumor de que la cadena podría estar por ser vendida pues los patrocinadores corporativos de The CW, CBS Studios (una división de Paramount Global) y Warner Bros. TV de Warner Bros. Discovery, buscan deshacerse de la red.

The CW se beneficiaba mayormente de un acuerdo $1 mil millones de dólares que tenía con Netflix, que hacía que todas las series de la red se transmitieran en el servicio de streaming de forma exclusiva. Sin embargo, ahora The CW optó por no renovar este acuerdo con la plataforma de la N roja porque Warner y Paramount buscan transmitir sus contenidos originales en sus respectivas plataformas, HBO Max y Paramount Plus.

Riverdale actualmente se encuentra estrenando su sexta temporada, donde la historia dio nuevamente un giro sorpresivo al darle superpoderes a sus protagonistas.