¿Volverá a ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’? Violeta Isfel hospitalizada de emergencia

La actriz Violeta Isfel se encuentra mal de salud. Por una fuerte deshidratación fue hospitalizada de emergencia y estará unos días fuera del programa ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ hasta que logre su recuperación.

La actriz de ‘Atrévete a soñar’ en sus historias de Instagram, informó que ingresó a una clínica tras presentar un cuadro de diarreas y otros malestares en los últimos días.

Isfel aseguró que pese al cuadro que presenta, se encuentra estable pero que los médicos decidieron mantenerla en observación esta semana.

“Desde que empecé lo de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ el primer día ahí me agarró una diarrea así como rara y vómito, entonces me atendieron en Televisa, me dieron un antibiótico y todo y los siguientes días estuve como bien, hidratándome y así”, explicó.

Los problemas de salud continuaron

Violeta regresó a la competición y sus fans notaron el esfuerzo que realizaba para seguir y darlo todo en el escenario, reseñó Tiempox.

A finales de la semana pasada se sintió mal de nuevo, “como que no recuperaba el hacer del baño normal, seguía como con diarrea, literal agua, y dije esto no está bien, me voy a deshidratar. Bajé de peso muchísimo [y] me empecé a asustar”.

Lo que la alertó no fue sólo su vertiginosa pérdida de peso sino que el pasado martes empezó a soltar sangre, por lo que decidió acudir al hospital tras la recomendación de su doctor.

“Llegué seca al hospital”

Cuando la atendieron y se dieron cuenta que estaba completamente deshidratada, los médicos determinaron internarla.

“Llegué seca, llegué con un nivel de deshidratación que no le deseo a nadie, entonces me sacaron sangre toda la que pudieron, no se podía porque resulta que mis venitas se secaron igual, entonces no había como manera de canalizarme hasta que ya lo lograron”.

Aseguró que ya se siente un poco mejor y que desde ese momento, “se la han pasado hidratándome porque lo más preocupante de todo es la deshidratación severa que traía”.

La causa, las amibas

Explicó que ya le hicieron estudios y que finalmente encontraron lo que le causaba el malestar.

“Tengo amibas, dos amibas, algo así dijo el médico. Las amibas suceden cuando comes algo que no limpiaron bien y yo me comí un pollo. Entonces tengan mucho cuidado porque ahorita tienen que desinfectar todo porque hace mucho calor”, dijo.

Si regresará a bailar

Con respecto a su participación en el concurso, dijo que por esta semana no estará y que cuando se recupere volverá con su compañero Raymix.

“Necesito que me visualicen sana, que estoy bailando otra vez, que estoy guapísima”, dijo.

Asimismo, agradeció por todas las bendiciones de sus fans y advirtió que “no se van a deshacer de mí tan rápido porque yo quiero seguir bailando en la estrellas hoy. Yo me recupero, verán que sí”.