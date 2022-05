Actor de Black Panther habla sobre grabar ‘Wakanda Forever’ sin Chadwick Boseman

La sorpresiva muerte de Chadwick Boseman en el 2020 conmocionó al mundo del espectáculo y dejo un vacío especialmente en el elenco de Black Panther. Pero la vida sigue y como reza el dicho, el show debe continuar.

En vista de esto, Marvel siguió con su producción de la secuela de Pantera Negra, ‘Wakanda Forever’, y ha sido todo un reto. El aclamado director Ryan Coogler tuvo que cambiar el guion original debido a la pérdida del actor, pero también se vio bastante comprometido el rodaje, según reportes, la actitud de Letitia Wright y su creencia anti-vacuna de Covid-19. Además, la actriz también sufrió un accidente grave que pausó la producción por varias semanas.

Sin embargo, la filmación continúo y ahora Martin Freeman habló con Collider sobre la experiencia de estar en el set sin Boseman:

“Era extraño, ese lado de las cosas. Por un lado, estás haciendo la cinta que estás allí para trabajar, y hay decenas y decenas de personas en el set, unidas en este esfuerzo por hacer la película. Pero tampoco hay duda de que, en el fondo, ahora hay un gran hueco, y lo sientes. Con todo respeto a Ryan Coogler y todos los demás, que están sudando y sangrando para hacer esto correctamente, [para mí] fue divertido. Fue agradable. Entré y salí bastante rápido, creo. Pero me gusta interpretar a Everett Ross. Es un personaje muy divertido de interpretar. Es muy simpático por la historia. Es un buen tipo.”

Freeman reconoce que el vacío que dejó Boseman no se puede llenar con nada, y fue muy respetable el no hacerlo:

Fue ‘extraño’, según Freeman

“Fue muy extraño. Por supuesto, fue extraño no tener a Chadwick ahí. No hay forma de evitar eso. Creo que todo el mundo lo encontrará bastante extraño y triste, pero al mismo tiempo, las cosas de la vida no acaban y ya. No es como: “Bueno, eso fue lo que sucedió, así que todos tenemos que retirarnos y nunca volver a hacerlo.” Pero fue extraño. Cuando falleció, pensé: “Está bien, bueno, tal vez simplemente no haya otra [película].” Pero todavía existen otras historias que contar dentro de ese mundo y otros grandes personajes. Creo, y espero, que hayamos hecho una buena película. Confío mucho en Ryan Coogler.”