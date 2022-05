La fuerte indirecta de Adamari López que probaría cómo se siente sobre Evelyn Beltrán

Adamari López es una de las famosas más activas en las redes sociales y, precisamente, uno de sus recientes contenidos en su perfil de Instagram ha llamado la atención porque podría tratarse de una indirecta para Evelyn Beltrán.

La ex reina de belleza es la pareja desde finales de 2021 de Toni Costa, el que fue su amor durante una década, y de momento no se les ha visto interactuar o compartir juntas, por lo que muchos especulan que no hay una buena relación.

Aunque esto no esté confirmado puesto que la boricua nunca ha hablado de la nueva compañera sentimental de su ex, parece que le tiene mucho ‘agradecimiento’ por haberse llevado de su vida al entrenador personal, especularon los internautas.

Esto, luego que la presentadora de Hoy día doblara un divertido audio en el que pregunta: “¿Qué le dices a la mujer que le ha quitado el marido a otra?”. Luego ella misma responde: “Gracias, muchas gracias”, con una sonrisa.

La artista de 50 años solo se atrevió a escribir “¡Ser agradecido es maravilloso!” en la publicación, pero inmediatamente sus millones de seguidores captaron la ‘indirecta’ y se desató el furor en los comentarios.

“Dime que te duele, sin decirme que te duele”, “le están tirando indirecta a la novia de Toni Costa, ella no se lo quitó a nadie”; “hay que agradecerle al viento lo que se lleva, muy bien Adamari”; “Así es y no se aceptan devoluciones”; “Estás fomentando el odio hacia otra persona”; fueron parte las opiniones.

Adamari López no volvió a hablar al respecto, ni Evelyn Beltrán o su novio se hicieron eco de este divertido video, que prueba que la también actriz está tomándose esta etapa de su vida con alegría

De momento, se le ha visto disfrutando de la mano de su hija, Alaia, quien se ha vuelto su mejor acompañante para viajes, celebraciones y salidas ahora que está soltera.

Por otro lado, Cosya incursionará dentro de muy poco en un nuevo show televisivo llamado La casa de los famosos junto con 17 celebridades más que competirán por un premio de $200,000, reseñó People.