‘Temporada de secretos’: La miniserie de tan solo tres capítulos que está impactando

Si eres de los que disfruta de importantes producciones y que éstas sean rápidas de ver, nada mejor que ‘Temporada de secretos’ una miniserie alemana que está captando la atención de quienes aman el drama y desenlaces ágiles en el servicio streaming.

Aquí a través de tan solo 3 capítulos, podrás disfrutar de una producción que se desarrolla en la época decembrina y que deja importantes lecciones de vida, pues se abordan temáticas como la depresión, el alcoholismo, la demencia e incluso el suicidio a través de cuatro visiones diferentes de sus protagonistas femeninas con las que seguramente te identificaras en caso de haber vivido una experiencia similar en el hogar.

Además, esta trama invita a generar importantes reflexiones sobre el amor y el valor que se le debe dar a cada integrante de la familia por muy disfuncional que ésta sea. Así que si eres de los que gusta de este tipo de historias, no subestimes ésta y disfruta de ella durante este fin de semana, pues conocerás de cerca a estas chicas que además posee un objetivo de vida.

¿Por qué ver ‘Temporada de secretos’, La miniserie de tan solo tres capítulos en Netflix?

La sinopsis de ‘Temporada de secretos’ describe lo siguiente: “Una reunión navideña se convierte en una exploración del linaje femenino en esta serie de tres episodios que aborda las más íntimas complejidades de una familia”. A partir de esta premisa, el público ya puede sacar sus propias conclusiones sobre esta producción que además muestra el lado más sensible de sus cuatro protagonistas quienes tienen algo qué contar ante las adversidades que presentan y que afectan gran parte de sus vidas.

Pero sobre todo se muestra cómo cada una de ellas es capaz de salir adelante en medio de la incertidumbre y el poco apoyo que recibe en sus momentos de crisis. Samira Radsi es la directora de esta producción que a su criterio aborda una perspectiva muy compleja y diferente de una familia en la que hay una gran cantidad de conflictos y que incluso les pueden llegar a ser ajenos porque los desconocen completamente.

“Con una estructura narrativa inusual, ‘Temporada de Secretos’ ilustra cómo los miembros de la familia se influyen mutuamente a lo largo de las generaciones y cómo este entrelazado hace al individuo lo que es”, así describe Radsi este proyecto a través de un comunicado oficial que reveló ante la plataforma streaming y que la tiene muy contenta por explorar un universo tan versátil, multicultural y dispuesto a despertar el interés por conocer más detalles sobre la vida de cada uno de los miembros de una familia.

Y es que para los realizadores de esta historia, ésta trama muestra una realidad que no es ajena a nadie y que puede cambiar una vez que realmente exista la comunicación, así como la claridad en querer transformarse para bien y no dejarse caer ante la adversidad que a veces resulta muy compleja y difícil de afrontar, sobre todo cuando no se cuenta con apoyo.