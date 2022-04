¡Baby está de regreso! Anuncian la secuela de Dirty Dancing con Jennifer Grey

Han pasado 35 años, pero la escena de baile de Patrick Swayze y Jennifer Grey sigue siendo de lo más icónico en la historia del cine.

Y es por eso que Lionsgate decidió finalmente complacer a los fanáticos de Dirty Dancing con una secuela que traerá de regreso a Frances “Baby” Houseman, el papel que interpretó Grey.

“Jennifer Gray regresa a Kellerman’s en el próximo capítulo”, anunció una voz en off con imágenes originales de Dirty Dancing durante la presentación de Lionsgate en el Cinemacon de Las Vegas.

Kellerman’s era el resort de Catskills donde el personaje de Grey, “Baby”, y su familia estaban de vacaciones cuando ella conoció y se enamoró del baile y de Johnny Castle, interpretado por Swayze.

Los rumores empezaron en 2020

Dirty Dancing se convirtió en un sorpresivo éxito de taquilla en 1987 que incluso se llevó un Oscar a Mejor Canción Original por “(I’ve Had) The Time of My Life”, la misma que inmortalizó a Grey con un salto hacia Swayze en una de las escenas más memorables de Hollywood.

Los rumores sobre la participación de Grey en una posible secuela llegaron por primera vez en 2020 cuando Deadline informó que el director ejecutivo de Lionsgate, Jon Feltheimer, describió el proyecto como “uno de los secretos peor guardados de Hollywood”.

“Será exactamente el tipo de película romántica y nostálgica que los fanáticos de la franquicia estaban esperando y que la convirtió en el título de biblioteca más vendido en la historia de la compañía”, dijo Feltheimer en ese momento.

Derivados sin éxito

Dirty Dancing tuvo otros dos proyectos mal recibidos en el pasado. En 2004 salió una precuela titulada Dirty Dancing: Havana Nights, que tenía muy poco que ver con la película original y trajo la ubicación a América Central en medio de la revolución cubana en la década de 1950.

Swayze, quien murió en 2009 a la edad de 57 años, hizo un cameo como instructor de clases de baile. La película obtuvo malas críticas, aunque la banda sonora fue satisfactoria.

Luego, en 2017 ABC encargó una nueva versión de Dirty Dancing hecha para televisión con Abigail Breslin y Nicole Scherzinger que tampoco recibió buenas críticas.