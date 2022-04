¿Cuáles son los síntomas del trastorno límite de la personalidad?

El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard sigue dando giros inesperados que han sorprendiendo a todo el público que ha seguido esta historia. Ahora, la actriz estaría padeciendo de trastorno límite de la personalidad.

El caso de Amber Heard y su trastorno límite de la personalidad

Al menos esta fue la conclusión a la que llegó la psicóloga Shannon Curry después de haberse reunido con Amber en dos ocasiones diferentes para practicar su evaluación. Y, de acuerdo a los datos recogidos, la conclusión fue que sufre trastorno límite de personalidad pero también trastorno histriónico de la personalidad.

La actriz “externaliza la culpa y puede creerse superior, ser crítica” y tener ira, explicó la doctora de acuerdo a lo citado por el diario británico Independent. Las personas que sufren este trastorno también pueden sufrir miedo al abandono, acotó, tratando de mantener cerca a las personas a como dé lugar.

Heard habló en 2018 sobre los episodios de acoso sexual que sufrió en su etapa universitaria: “Como muchas mujeres, fui acosada y atacada sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y no me veía a mí misma como una víctima”.

A la par de esto, la psicóloga estimó que Amber estaba exagerando “extremadamente” los síntomas del trastorno de estrés postraumático.

Síntomas del trastorno límite de personalidad

Ahora hablemos de lo que se trata el trastorno límite de personalidad: “Es un trastorno de la salud mental que impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando problemas para insertarte normalmente en la vida cotidiana. Incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones y el comportamiento, y un patrón de relaciones inestables”, explica al respecto Mayo Clinic en su página web.

Algo que caracteriza este trastorno es el miedo al abandono o a la inestabilidad, siendo muy difícil para la persona estar en soledad. Pero, al mismo tiempo, la persona con este trastorno pasa por etapas de ira incontrolable y cambios de ánimo que tienden a alejar a los demás y a aislarse.

Estos son los síntomas más comunes, citados por Mayo Clinic:

- Terror al abandono y a estar solo.

- Relaciones intensas inestables.

- Cambios rápidos de identidad e imagen propia, cambio drástico de metas.

- Paranoia relacionada con estrés y pérdida del contacto con la realidad.

- Impulsividad, conducta riesgosa, gastos desmedidos, abuso de sustancias.

- Conductas suicidas y autolesiones en respuesta al miedo o al rechazo.

- Drásticos cambios de humor.

- Perder el temperamento con frecuencia, enojo intenso, peleas físicas.

Sobre las causas del trastorno límite de la personalidad, está la genética: “Algunos estudios llevados a cabo con gemelos y familias indican que los trastornos de la personalidad pueden ser hereditarios o se pueden asociar estrechamente con otros trastornos de la salud mental que ocurren entre los miembros de la familia”, detalló Mayo Clinic.

Las anomalías cerebrales también pueden ser causantes de este tipo de trastornos: “En algunas investigaciones se ha demostrado la presencia de cambios en ciertas áreas del cerebro relacionadas con la regulación de las emociones, la impulsividad y la agresión. Además, algunos químicos cerebrales que ayudan a regular el humor (como la serotonina) quizás no funcionen de manera adecuada”, agregaron en el artículo.

Contenido relacionado:

Johnny Depp asegura que quería seguir actuando y darle una “Despedida apropiada” a Jack Sparrow

Policía testificó que no calificó a Amber Heard como víctima de abuso doméstico en 2016