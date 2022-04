Rihanna reveló que tuvo a A$AP Rocky en la “Friend Zone” durante mucho tiempo

Rihanna y Rakim Nakache Mayers, mejor conocido como A$AP Rocky, se han convertido en una de las parejas favoritas de los fans, luego de que la cantante reveló que estaban esperando a su primer hijo.

La artista ha aprovechado para presumir su baby bum y ahora lo hizo engalanando la portada de la revista “Vogue”, donde también dio detalles sobre cómo surgió la relación.

Rihanna tuvo en la “Friend Zone” a A$AP Rocky

La intérprete recordó que tuvo mucho tiempo al rapero sólo como amigo, pero al final pudo salir de esa “zona” y tener una relación formal con ella.

“La gente no sale de la friend zone muy fácilmente conmigo. Me tomó un tiempo superar lo mucho que lo conozco y lo mucho que él me conoce, porque también sabemos los problemas en los que nos podemos meter”, dijo Rihanna.

También aprovechó para contar uno de los momentos más extraños que vivieron juntos, cuando en los “MTV VMAs”, de 2012, Rocky hizo un movimiento inesperado.

“Me agarró el trasero en el escenario. ¡Eso no era parte del ensayo! Yo pensé que cómo se le había ocurrido hacer eso”, recordó Rihanna, y enfatizó que ella no supo como reaccionar.

Rihanna y su novio A$AP Rocky.

Han podido convivir de cerca

La también empresaria compartió que ella y su novio pudieron pasar mucho tiempo juntos gracias a la pandemia por COVID-19, lo que hizo que se conocieran mejor y ahora Rihanna lo considera como parte de su familia.

El rapero cuenta con la aprobación de la mamá de Rihanna

Además, la artista contó que su mamá aprobó la relación con Rakim y que los dos se llevan muy bien.

La prueba de fuego ocurrió cuando la pareja viajó a Barbados, lugar de donde es originaria Rihanna y el papá del rapero.

“Mi madre sabe leer muy bien a la gente. Primero observa y luego se mueve lentamente. Supongo que yo también soy así”, contó la empresaria.

Rihanna aseguró que Rocky pudo conquistar a su mamá desde el primer día. ”Hay algunos chicos con los que he salido que ella ni siquiera mira hasta el día de hoy. Pero a ella le encantó Rocky”, agregó.