Adamari Lopez presume su figura con hermoso vestido de playa y envía mensaje de amor propio

Adamari Lopez presumió uno de sus mejores looks para la temporada primavera-verano por medio de un video en redes sociales. Además aprovechó para enviar un mensaje de amor propio a sus seguidoras y se mostró segura y feliz con esta nueva etapa de su vida.

Adamari Lopez se muestra segura y feliz después de su transformación

La conductora de Hoy Día, compartió un video en el cual usaba un vestido largo de tela Tye Dye color rosa con aberturas en los costados que enmarcaba su figura. Su maquillaje fue natural y su cabello estuvo peinado en ondas suaves.

En el video ella dice: “Hoy me levante bella, fabulosa y poderosa, y el que me quiera hacer sentir lo contrario... Bye.”

Sus fans la llenaron de comentarios positivos en los cuales resaltaron lo bien que se ve

“Siempre estas bella y empoderada”

“Hermosaa siempre Ada🥰 eres una mujer que transmite mucha paz, y mucha motivación”

“Que bella esa es la actitud los demás que se echen agua fría y que respiren así es mamita linda”

Esto surge después de que la famosa revelara el tratamiento al que se somete para tener un abdomen más firme. En una imagen en la cual mostraba su cuerpo, dijo que no le avergonzaba mostrarse como es porque así había quedado su cuerpo entre la maternidad y la gordura.

En una entrevista con Molusco TV, Adamari dijo:

“Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho”

La conductora se somete a un tratamiento corporal para combatir la flacidez del abdomen, llamado liposonic, un ultrasonido de alta densidad. Los resultados se ven de manera inmediata y Adamari pudo presumir al antes y después.

Adamari Lopez

Esto sucede después de que Adamari Lopez sorprendió a su público cuando presumió su abdomen en bikini por primera vez. La famosa se mostró segura de sí misma mientras acompañaba a una amiga en su despedida de soltera. Sin embargo recibió muchos señalamientos por parte de usuarios de la red, quienes criticaron su aspecto, pero la conductora dejó claro que no le importa lo que piensen los demás con un contundente mensaje.

La famosa dejó claro que no le importa lo que otros piensen de ella mientras ella se sienta segura y feliz. Por medio de redes sociales envió un claro mensaje a quienes la critican, mientras usaba un look de vestido blanco y chamarra de mezclilla:

“Dicen que si dejas de mirar lo que hace el otro, encuentras más rápido que hacer contigo mismo, anótenlo”

Por ahora Adamari está concentrada en pasar tiempo con su hija y disfrutar de viajes juntas para poder crear memorias a su lado. Al igual que su mamá viajaba con ella, la famosa desea que Alaïa recuerde sus aventuras juntas por el resto de su vida.

Un viaje reciente fue a la Riviera Maya para festejar el cumpleaños de su hija, razón por la cual su papá Toni Costa estuvo presente.