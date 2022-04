Morbius se convierte en la segunda película peor rankeada de Marvel

Jared Leto en una escena de "Morbius" en una imagen proporionada por Sony Pictures. (Jay Maidment/Sony Pictures via AP) (Jay Maidment/AP)

Si bien el dominio de las películas de Marvel es totalmente innegable, tanto por su desempeño en la taquilla a nivel mundial, como por el recibimiento de los fans, la crítica no siempre les ha dado el visto bueno, algunas en particular han salido bastante afectadas, tal es el caso de Morbius, la que parece estarse convirtiendo en uno de los grandes fracasos del año.

En la industria del cine, nada está dicho hasta que las películas no salgan de su estancia en las carteleras, se han visto a lo largo de los años casos de cintas que son muy mal recibidas al principio y con las semanas terminan convirtiéndose en obras aclamadas, pero parece que el futuro de Morbius ya está más que decidido.

El fracaso de Morbius la convierte en la segunda película peor rankeada de todo Marvel

Hay que tomar en cuenta que, en el panorama actual del cine de superhéroes, las películas de Marvel Studios y pertenecientes al MCU, suelen llevarse muy buenas críticas y ser exitosas en taquilla, como es el caso de “Spider-man: No Way Home”, pero, por su parte Sony parece no correr con la misma suerte cuando se trata de sus adaptaciones de personajes de la casa de cómics.

Durante los últimos años, las adaptaciones de superhéroes han sabido ganarse el corazón del público, pero “Morbius”, luego de una muy accidentada planificación en torno a su estreno, parece no haber llenado las expectativas de los fans, quienes la han convertido en la película con peores reseñas entre todas las adaptaciones de Marvel.

Esto es toda una sorpresa, tomando en cuenta que mucho antes de la formación del MCU y la salida de las películas que ahora todos conocen y aman, se habían llevado a cabo algunas adaptaciones bastante cuestionables de los legendarios personajes de Marvel, como la segunda entrega de los cuatros fantásticos o las adaptaciones de Ghost Rider.

Aún contando dichas cintas y hasta la adaptación de 2003 de Daredevil, protagonizada por Ben Affleck, los fans consideran que “Morbius” es lo peor de lo peor y le han dado una puntuación de C+ en la página especializada CinemaScore. Por otro lado, en el sitio Rotten Tomatoes, la destrucción de la película también continuó de forma casi totalitaria.

En cuanto al porcentaje de los críticos, la película protagonizada por el ganador del premio Oscar, Jared Leto, cuenta con un desalentador 16% de críticas positivas, poniéndola entre las peores películas de los últimos años. Las cosas mejoran un poco cuando se ven las puntuaciones de los fans, quienes han acabado dándole un 70%, aun así, algo bastante bajo para estándares de Marvel.

cuando los haters de the batman ven morbius para decir que es mejor pic.twitter.com/Flu2dV6qly — multiverso geek (@multiversogeek1) April 3, 2022

Algo importante que hay que tomar en cuenta es que, dentro de la base de datos de CinemaScore, hay una sola cinta adaptada de Marvel que tienen peor clasificación, pero se trata de una que hasta sus propios realizadores han desheredado, la versión de 2015 de “Los Cuatro Fantásticos”, la cual cuenta con una nota de C-.

El decepcionante desempeño de Morbius en taquilla a nivel mundial

Si bien la película ha logrado recaudar lo suficiente para recuperar su inversión, contaba con un presupuesto de 75 millones de dólares, no está ni cerca de poder competir con algunas de las cintas del MCU y ni siquiera ha tenido buenas ganancias en comparación con las adaptaciones de Sony.

Hasta el momento, la película ha logrado recaudar 39 millones de dólares en su taquilla doméstica y 84 millones a nivel internacional. Tal vez esta sea la primera y única vez que el personaje se vea en la gran pantalla.

