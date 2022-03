La combinación de géneros como el horror, suspenso, ciencia ficción, fantasía, acción y aventura hicieron que ‘El ejército de los muertos’ arrasara en la categoría más pintoresca de la academia como lo es ‘Mejor Película Popular del Año’ en los Oscar 2022.

Esto, sin duda, fue celebrado por los fans de Zack Snyder y de esta producción que logró desplazar del primer lugar de votaciones a una de las películas más taquilleras como lo ha sido ‘Spiderman: Sin camino a casa. Esto no solo es una muestra de valor a la autenticidad, sino también a que Netflix está cada vez ganando más terreno en este tipo de premiaciones que solo buscan destacar el desarrollo de tramas cada vez más fuera de serie.

Y ésta es un claro ejemplo de ello, ya que esta categoría refleja mucho de lo que el público está dispuesto a apoyar, pues es lo que disfrutan y gustan ver a través, bien sea de las plataforma streaming, o del cine. Es por ello que sus realizadores celebran este triunfo que llegó de forma inesperada por parte de la audiencia.

‘El ejército de los muertos’ se convirtió en la película popular del año en los Oscar 2022

Que “El ejército de los muertos’ ganara el Oscar 2022 en una categoría respaldada por el fandom de todas partes del mundo es algo que tiene muy emocionada a Netflix y sobre todo a los miles de realizadores que ha utilizado esta “vitrina” como una de las más importantes para exponer sus ideas a través de series o películas que resultan innovadoras por su puesta en pantalla y porque además registran efectos y demás argumentos impactantes.

Esta trama dejó en segundo lugar a ‘Cenicienta’. Le siguieron ‘El fotógrafo de Minamata’, ‘Spider-Man: No Way Home’ y el quinto puesto de votaciones fue para ‘Tick, tick... BOOM!’ Esto representó una sorpresa para quienes creían que el famoso “Hombre arácnido” arrasaría con esta votación popular que se realizó durante la celebración de la 94 edición de los Oscar.

Y es que esta producción se basa en mostrar a un grupo muy particular de mercenarios que, en el futuro postapocaliptico ejecutan un plan de robo en La Vegas, pero no la tendrán tan fácil, pues todo ello se desarrolla en medio de una epidemia de muertos vivientes, por lo que tendrán que protegerse y evitar que éstos arruinen sus planes. Así que este grupo tratará de movilizarse dentro de una zona considerada fuera de peligro y desde la que se las ingeniarán para poner acción a su increíble robo que es uno de los más grandes de la historia.

Con este hilo conductor no es de extrañar que desde su estreno, ‘El ejército de los muertos’ se haya convertido en una de las más vistas y que siga generando impacto entre sus fieles seguidores quienes le dieron el triunfo en esta importante entrega de premios Oscar 2022. Así que si aún eres uno de las que no la has visto, no la pierdas de vista y disfruta de principio a fin, porque además cuenta con un increíble elenco conformado por: Dave Bautista, Ana de la Reguera, Tig Notaro, Raúl Castillo, Garret Dillahunt , Hiroyuki Sanada, Theo Rossi, Ella Purnell, entre otros.