Constanza Piccoli recibió crítica de usuario: le respondió ella, su novio y su hermana

Una remarcable situación fue la que ocurrió el pasado jueves, cuando Constanza Piccoli contestó la odiosa crítica de un usuario de redes sociales, que cuestionó la ocupación de ella y su pareja, sugiriendo que viven a costa de sus padres.

Las palabras del sujeto aparecieron en una reciente publicación realizada por la ex BKN en su cuenta de Instagram, en la que adjuntó fotografías de los atuendos que utilizaron junto a su prometido en el matrimonio de unos amigos.

“¡Ya, ahora sí! Jajajaja foto con mi amor @nicoacha. ¡Este fue un día muy especial porque se casaron dos amigos que quiero mucho! Pero se hizo aún más especial porque fue la última vez que vimos al Edu, ¡y lo recuerdo como siempre! Muy alegre y feliz. Gracias por entregarnos tantas risas y buenos momentos”, escribió junto a los dos registros.

Constanza Piccoli y su prometido, Nicolás Acha (Instagram)

Si bien la actriz recibió positivos comentarios por parte de sus seguidores, un usuario se manifestó con una crítica hacia la pareja. “¿Estos wetas estudiarán? ¡Van de evento en evento! ¿Sabrán que hay que trabajar? ¿O el papá en su mundo les pagan todo?”, puso.

La reacción no pasó inadvertida y Constanza Piccoli le contestó por medio de la misma plataforma. “Me da mucha risa la palabra ‘weta’. Pero bueno, respondiendo tu pregunta, Nico ya estudió y es publicista. Además tiene su empresa Decogar y yo estoy en tercer año de ingeniería comercial y también trabajo porque no vivo de aire”, aclaró.

“Y ya que te metiste con nuestros papás, te explico que mi hermoso padre se ha sacado la chucha trabajando para darnos lo mejor en educación, ¡que hoy es lo más importante! Aunque no está demás decir que mi papá no me mantiene, desde que tengo 18 años soy independiente”, agregó.

Sin embargo, no fue la única, ya que a ella se sumó su hermana Romina Piccoli y su prometido, Nicolás Acha. “¡Sí, publicista y próxima ingeniera comercial! ¡Y trabajan también pa que sepa! En cambio tú, ni con estudios tendrás educación y dejarás el resentimiento”, remarcó la primera, mientras que el segundo se pronunció con otro mensaje. “Tranquilo amigo, si quieres te doy trabajo. Algo podemos encontrar en qué mantenerte ocupado. Manda CV”, dijo.