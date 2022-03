Las películas de Robert Pattinson que puedes disfrutar este fin de semana por streaming

En este momento, no hay mayor estrella en Hollywood que Robert Pattinson. El actor está disfrutando del éxito de Batman, su primera película taquillera desde que se diera a conocer como un mago en la saga de Harry Potter, y además está recibiendo halagos de la crítica por su interpretación del hombre murciélago.

Te ofrecemos una lista de sus mejores películas que puedes disfrutar desde la comodidad de tu hogar y así pasar un día entero en la compañía de este guapo y talentoso actor.

Las mejores películas de Robert Pattinson en streaming

Tenet - HBO Max

En esta interesante película de Christopher Nolan, Robert Pattinson interpreta a Neil, pasado/futuro mejor amigo/colega/mano derecha del protagonista. Pero tienes que ver la película dos veces para comprender realmente cuán importante es Neil y el sacrificio que hace. La actuación de Pattinson es encantadora sin ser dominante. Y a pesar del hecho de que a veces hay varios Neils en juego en una escena, él es con quien te quedas.

El diablo a todas horas - Netflix

Cuando el director Antonio Campos le dio a Robert Pattinson el guión de su sombrío horror noir, le preguntó directamente al actor a quién le gustaría interpretar. La primera opción de Pattinson fue Teagardin, posiblemente el peor de los malos asesinos e inadaptados que pueblan la película. Se basa en el libro del mismo nombre de Donald Ray Pollock que sigue a la gente de Knockemstiff, Ohio, después de la Segunda Guerra Mundial. Teagardin es un monstruo. Un predicador pedófilo depredador, Preston Teagardin rezuma sordidez y Pattinson se inclina con fuerza, dominando el acento súper específico de Knockemstiff y creando un villano verdaderamente memorable.

Harry Potter y el cáliz de fuego - HBO Max

Es hora del torneo de los Tres Magos y el Cáliz de Fuego debe elegir a alguien de Hogwarts para que represente a la escuela. Hufflepuff Cedric Diggory (Robert Pattinson) es seleccionado, pero luego el cáliz también elige a Harry Potter (Daniel Radcliffe). Cedric y Harry deben competir junto con estudiantes de otras dos escuelas. Cada estudiante debe completar una serie de tareas para ganar el preciado trofeo.

Harry Potter y el cáliz de fuego fue uno de los primeros papeles destacados de Robert Pattinson. Para que la película tocara la fibra sensible del público, Pattinson tenía que hacer que los espectadores se preocuparan por un personaje que acababan de conocer. Hizo eso y más, haciendo que los fanáticos se interesaran por Cedric.

El faro - Amazon Prime Video

The Lighthouse trata sobre dos hombres que intentan no volverse locos mientras trabajan juntos en un faro remoto. No lo consiguen del todo, pero lo intentan.

La película realmente es como una obra de teatro de dos hombres, por lo que es una gran película para mostrar las habilidades de actuación de Willem Dafoe y Robert Pattinson. Dafoe llega a dar discursos al estilo de Shakespeare, mientras que el trabajo de Pattinson proviene principalmente de sus expresiones faciales, lenguaje corporal, pocos discursos y movimientos. Hay mucho que descubrir con The Lighthouse, pero para aquellos que solo desean una experiencia cinematográfica diferente, la película ofrece mucho para observar, analizar y disfrutar.

El Rey - Netflix

El Rey es una epopeya histórica basada en las obras de William Shakespeare sobre el rey Enrique IV y Enrique V. Timothee Chalamet asume el papel principal como Enrique, Príncipe de Gales, con Ben Mendelsohn interpretando a Enrique IV. El rey sigue la búsqueda de Enrique de ser un rey diferente a su padre y a los que lo precedieron. Es él tratando de descubrir cómo gobernar mientras enfrenta obstáculos fuera de su control.

Robert Pattinson tiene un papel secundario como El Delfín de Francia. Desafía a Henry y trata de destruirlo a él ya Inglaterra. Pattinson siempre ha demostrado que es un gran actor de carácter, y su delfín es psicótico, divertido, francés, supongo, y una presencia destacada.

La saga Crepúsculo - Amazon Prime Video

Bella (Kristen Stewart) acaba de mudarse a Forks. Se siente atraída por Edward Cullen (Robert Pattinson), un tipo raro y sexy. Edward también intenta resistir su atracción por Bella, pero el destino no puede detenerlo. Bella pronto se entera de que Edward y su familia son vampiros.

Hay muchas posibilidades de que te hayas convertido en fan de Robert Pattinson a partir de estas películas. Aunque es posible que Pattinson no quiera volver a visitar la franquicia, no hay nada que te impida disfrutar de los primeros días de la carrera de Pattinson. Los tiempos más simples de los vampiros y los hombres lobo.