Julia Garner, la actriz que actuaba para ocultar que no sabía leer y ahora es la más cotizada

Julia Garner ha subido como la espuma en Netflix gracias a su talento y su dedicación en la industria cinematografíala.

La serie Inventando a Anna la ha llevado a la cima de su carrera gracias a la extraordinaria historia y a su desempeño.

En la trama que se ha quedado con los primeros puestos de Netflix interpreta a Anna Sorokin, la estafadora rusa que también es conocida como Anna Delvey y que cometió cientos de estafas ente 2013 y 2017.

Anteriormente había aparecido en Ozark con un papel secundario muy distinto a su personaje como Anna.

Julia Garner y sus problemas de aprendizaje

Garner nació en Nueva York, Estados Unidos, el 1 de febrero de 1994. De su vida privada se conoce muy poco pues ha preferido mantenerla lo más alejada de los flahs.

Lo poco que se conoce es que en 2019 contrajo nupcias con Mark Foster con quien tiene una relación bastante discreta.

Garner ha destacado como modelo y lo que pocos conocen es que de pequeña solía ser muy tímida por lo que sus padres le recomendaron estudiar teatro para lograr desenvolverse mejor.

A los 14 años empezó a tomar clases y a ejercer el papel que sin querer ya había desarrollado antes.

Su infancia estuvo enmarcada en un trastornó que le generaba dificultades para aprender, por lo que aprendió a leer a sus 10 años.

Aunque nunca contó con un diagnóstico certero, los médicos aseguraban que se trataba de un impedimento neurológico.

La famosa reveló lo difícil que le resultó seguirle el ritmo a los otros compañeros por lo que decidió actuar para que nadie lo notara.

“Tuve que aprender a actuar a esa edad, actuar de que sabía y de que entendía de lo que hablaban. De manera extraña, toda la vida me preparé para lo que hago”. — Julia Garner

Sus primeros intentos en la actuación tampoco fueron nada fáciles pues tras tocar puertas en Nickelodeon sufrió un duro rechazo.

“Cariño, sos genial. Pero no deberías estar aquí”, le dijo un director durante un casting. — Director de Nickelodeon

Sin embargo, ella no le dio importancia y siguió luchando por su sueño.

Su debut lo hizo con 17 años en Martha Marcy May Marlene, una película que consiguió varios premios.

En 2012 llegó a su primer protagónico con la película Electrick Children. Luego apareció en el filme The Last Exorcism II, en The Americans; lo que la llevó a formar parte de Ozark en 2017.