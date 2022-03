Esta es la participante del ‘Desafío’ que tiene una candente cuenta en Onlyfans

María Alejandra Sánchez, participante del Desafío en esta nueva temporada ya demuestra ser una caja de sorpresas. En apenas el segundo capítulo, la integrante del equipo ‘Gamma’ reveló la razón laboral por la que no se raparía el cabello, en caso de que un castigo se lo exija.

En este sentido, la bogotana confesó que trabaja con contenido para adultos, por lo que sus suscriptores no le perdonarían el haberse quitado el cabello. Lo curioso es que en el reality show de Caracol TV es presentada como especialista en acrobacia aérea.

Cabe destacar que en su perfil de Instagram, donde acumula más de 16 mil seguidores, apunta que es una apasionada del fitness, lo que se evidencia por el escultural cuerpo que cuida con ejercicio y alimentación.

La participante del Desafío que trabaja con Onlyfans

Aunque en el episodio nunca detalló en qué consiste este contenido para adultos, desde su cuenta en Instagram redirecciona a dos plataformas digitales. Una de ellas es Onlyfans y la otra es ManyVids.

“No me quitaría el cabello porque yo genero contenido para plataformas de entretenimiento adulto”, comentó inicialmente María Alejandra Sánchez o “Maleja”, como le llaman en la competencia.

Ambas páginas ofrecen imágenes y videos exclusivos de la participante del Desafío. Una de ellas a cambio de una suscripción directa a su perfil y la otra sencillamente comprando el contenido por diferentes sumas de dinero.

Al ser una modelo erótica que frecuentemente trabaja en las mencionadas plataformas, la joven bogotana aclaró que jamás se cortaría el cabello.

“Mis fans me siguen porque les gusta como soy; tengo unos fans que me siguen por mis características, como mi cuerpo, mi cabello, mi forma de ser y como actúo frente a las cámaras. Entonces, yo no me puedo calvear”, argumentó.

María Alejandra Sánchez recordó a sus compañeros, y probablemente mandó un guiño a los de producción, que al terminar el reality show ella continuará con sus actividades y debe darle prioridad a la apariencia.

“Póngame a competir todo lo que quieran, pero después del ‘Desafío’ tengo una vida”, selló.

Cabe destacar que en el primer episodio de la temporada, Sánchez ya había contado que vivió una infancia difícil, viviendo en las calles e incluso siendo víctima de las drogas. Incluso detalló que esrtuvo en el Bronx, un peligro sector de Bogotá que actualmente no existe.