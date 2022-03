Cameron Diaz revela que no sigue los estándares de belleza y que se siente víctima de los estereotipos

La actriz Cameron Díaz dejó el brillo y el glamour de la vida de las celebridades hace casi una década, y también abandonó los estándares sociales de belleza. La estrella reveló que rara vez piensa en su apariencia y “nunca” se lava la cara, a pesar de tener “mil millones” de productos de cuidado personal.

Díaz habló sobre lo liberadora que es su vida ahora que está fuera del centro de atención en una nueva entrevista con la estrella de RuPaul’s Drag Race, Michelle Visage (escucharlo AQUÍ), en su nuevo podcast de la BBC Rule Breakers. Cameron llamó al encanto de Hollywood “una trampa” de la que escapó después de su matrimonio con Benji Madden en 2015.

“Nuevamente, vuelvo a la trampa de todo, especialmente en nuestra sociedad, como lo que valoramos, lo que creemos que es importante”, le dijo a Michelle. “Mirar. si es importante para ti, está bien”. Según los informes, Díaz rechazó casi 100 millones de dólares en ofertas de películas desde su salida de la lista A, pero no parece arrepentirse.

Cameron Díaz se siente víctima de los estereotipos

“Soy absolutamente una víctima de todas las objetivaciones y explotaciones sociales a las que están sujetas las mujeres”, dijo. “Es difícil no hacerlo, es difícil no mirarse a uno mismo y juzgarse contra otros marcadores de belleza, y creo que esa es una de las cosas más grandes, la niña de los últimos ocho años: soy como salvaje, soy como un animal salvaje, soy una bestia”.

A pesar de que ya no actúa, Díaz sigue trabajando mucho y tiene una exitosa etiqueta de vino, Avaline. Recientemente compartió un video de “ámate a ti mismo” donde encendió una vela Goop Hands Off My Vagina junto a una botella de su bebida. La estrella de Something About Mary lanzó Avaline con su amiga y socia Katherine Power en julio de 2020.

El último papel de Díaz en la pantalla grande fue en la adaptación cinematográfica de 2014 de “Annie”, en la que interpretó a la horrible señorita Hannigan, a quien le gustaba el vino, mientras hacía la vida imposible a los huérfanos a su cargo. Desde entonces, se ha centrado en la familia y los esfuerzos empresariales.