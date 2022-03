La razón por la que Marlene Favela rechazó trabajar con William Levy en una telenovela

En el año 2008, Televisa estrenó la telenovela llamada “Cuidado con el ángel”, protagonizada por el galán William Levy y la hermosa Maite Perroni. Sin embargo, esta telenovela tenía planeado hacerse con Marlene Favela.

Producida por Nathalie Lartilleux Nicaud, “Cuidado con el ángel”, resultó ser un éxito de audiencias. Al público le encantó la química de los protagonistas, y catapultó la carrera actoral de Maite Perroni tras finalizar su etapa en RBD.

No obstante, el papel protagónico no estaba pensado para ella. Marlene Favela, quién actualmente tiene 44 años de edad, era la que iba a protagonizar “Cuidado con el ángel”, pero a último minuto se echó para atrás.

La actriz nunca dijo públicamente porque tomó esa decisión, pero tras pasar más de una década, por fin admite el motivo de su renuncia.

Por un presentimiento, Marlene Favela no protagonizó “Cuidado con el ángel”

Marlene Favela tiene un canal de Youtube donde comparte con él público algunas experiencias de su vida, sobre todo del plano laboral. Entonces, en el 2019, la actriz mexicana recibe una pregunta de un seguidor a través de su cuenta de Instagram.

La persona quería saber porque no había hecho la telenovela, “Cuidado con el ángel”, cuando ya la habían confirmado como protagonista. A lo que Marlene Favela contestó lo siguiente:

“Es verdad, ya estaba confirmada, ya me habían hecho prueba para imagen, a mí y a William Levy, ya tenía prácticamente todo para empezar las grabaciones y hubo algo que no me latió mucho”.

Según lo explicado por la actriz, tras pasar por diferentes pruebas, la producción decidió de forma unánime que ella y William Levy serían los protagonistas. Pero, unos días antes de comenzar con las grabaciones, recibió otra llamada de la producción para avisarle que querían realizar otra prueba.

“Yo creo mucho en las energías y creo mucho que cuando uno siente que no debe estar es mejor retirarte. También creo mucho en las cosas por las que debo luchar” relató Marlene Favela en su canal de Youtube.

Por lo que no le pareció bueno que, luego de haber pasado por varias pruebas, decidieran hacerle otra solo para comprobar la compatibilidad con el personaje que haría de su madre. Le pareció raro, y tuvo un presentimiento que lo mejor sería retirarse del proyecto.

Malene Favela no se arrepiente de haberse retirado de la telenovela “Cuidado con el ángel”

Y a pesar del éxito que tuvo la telenovela “Cuidado con el ángel”, Marlene Favela no se arrepiente de su decisión: “Nunca voy a saber si fue una buena o mala decisión, lo que sí sé es que quien la hizo le quedó maravilloso, hicieron una pareja padrísima, se veían hermosos juntos y a la novela le fue muy bien”.

La actriz considera que Maite Perroni hizo un estupendo trabajo, y la telenovela no pudo haber quedado mejor, pero siente que a veces es bueno hacerle caso a sus instintos.

Desde el 2008 hasta el 2011, la actriz tuvo un receso laboral, hasta que finalmente volvió a las pantallas, en esta ocasión a través de Telemundo para protagonizar junto a Mario Cimarro, “Los Herederos del Monte”, con quien ya había protagonizado una telenovela anteriormente: “Gata Salvaje”.

El año pasado la pudimos ver en la telenovela “La Desalmada”, adaptación de la telenovela colombiana “La dama de Troya” y que estuvo protagonizada por José Ron y Livia Brito.

