Una versión extendida de Spider-Man: No Way Home estaría llegando pronto a los cines

A pesar de su insuperable éxito en taquilla, Spider-Man: No Way Home va por más. La cinta del superhéroe arácnido no deja de maravillar a fanáticos y personas que asisten al cine de manera casual. Es por esto que Marvel habría decidido mostrarles más de este filme a la audiencia.

En esta imagen publicada por Sony Pictures se muestra a Zendaya y a Tom Holland en una escena de la cinta "Spider-Man: No Way Home". AP

Parece ser que los fans no pueden obtener suficiente del ‘trepamuros’, que, a pesar de la pandemia, ha logrado cifras de record en la venta de boletos, tras pasar a Avatar en la taquilla doméstica y convertirse en la tercera película más vista en Estados Unidos.

Varios portales de noticias están especulando con fuente de algunos usuarios en Reddit que Marvel podría estar estrenando una versión extendida de su filme en los cines este 11 de marzo, para ayudar a impulsar al filme a llegar a los 2 billones.

Ya Sony lo habia hecho con Far From Home

En el pasado, Son volvió a relanzar Spider-Man: Lejos de casa (‘Far From Home’) dos meses luego de su estreno inicial. La versión extendida incluía una escena nueva de cuatro minutos de pura acción, aunque solo le sirvió para ganarle 5.4 millones de dólares en la taquilla norteamericana.

Sin embargo, la posibilidad de ver más escenas de los tres Spider-Mans de las películas, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en una nueva escena post-créditos en vez del avance de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura sería una gran razón para los fans para volver a acudir a las salas a ver la cinta de Marvel.