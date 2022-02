“Deep Water”, el thriller erótico que Ben Affleck y Ana de Armas filmaron poco antes de su caótica relación

La historia de Ben Affleck y Ana de Armas fue fugaz y estuvo llena de dimes y diretes debido a la discreción con la que manejaron todo.

A pesar de que terminaron desde 2020, parece que la curiosidad en torno a ellos ha regresado con el anuncio del estreno de la cinta “Aguas profundas” (Deep Water), la cual filmaron en 2019, antes de todo el caos.

Affleck y de Armas se conocieron en el plató de la película y comenzaron a salir poco después.

La cinta está basada en la novela homónima de Patricia Highsmith y dirigida por el cineasta “Atracción fatal”, Adrian Lyne.

Primer tráiler de 'DEEP WATER' con Ben Affleck y Ana de Armas.



18 de Marzo en Hulu.pic.twitter.com/cQlAIrieUE — Geek Zone 🍿 #DoctorStrange2 #ScarletWitch (@GeekZoneGZ) February 14, 2022

Ben Affleck y Ana de Armas dan vida a Vic y Melinda Van Allen, una pareja acomodada de Nueva Orleans cuyo matrimonio se desmorona entre el resentimiento, los celos y la desconfianza.

A lo largo de la historia, ambos son provocativos con juegos mentales que a medida que se intensifican, se convierten en un juego de persecusión mortal. Cabe destacar que Vic permite que su esposa tenga relaciones extramaritales así que cuando estos comienzan a desaparecer, él se convierte en el principal sospechoso.

Deep Water

La película está coescrita por Zach Helm y el creador de Euphoria, Sam Levinson. El elenco también incluye a Jacob Elordi, Tracy Letts, Lil Rel Howery, Dash Mihok, Finn Wittrock, entre otros.

El estreno estaba originalmente programado para noviembre de 2020, pero se retrasó hasta agosto de 2021 y luego en enero de 2022.

Una relación inesperada y complicada

La estrella de El Internado sostuvo un noviazgo con el actor Ben Affleck en 2020 pero terminaron luego de un año juntos.

Aunque siempre se mantuvieron alejados de los reflectores, mucho se dijo que una de las razones de la ruptura era que su relación era complicada.

Ana de Armas y Ben Affleck

De acuerdo con los informes, la actriz quería enfocarse en crecer su carrera y la relación con Affleck era en cierta forma un impedimento.

“Ella lo terminó. Su relación era complicada. Ana no quiere estar basada en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo, ya que sus hijos viven ahí”, se reveló en la revista People.

El noviazgo de Ana y Ben sorprendió a todos por la brecha de 16 años que existe entre ambos y aunque jamás dieron declaraciones oficiales de por qué terminaron, se dijo que se dio en “buenas condiciones”.

“Están en diferentes momentos de sus vidas; hay un profundo amor y respeto allí. Ben sigue queriendo trabajar en sí mismo. Tiene tres trabajos alineados y es un padre sólido en casa. Ambos están contentos con el lugar en el que se encuentran. sus vidas”, continuó.

Ana de Armas, una estrella en ascenso

Ana de Armas

Comenzó su carrera cuando era adolescente en Cuba, y tuvo un papel principal en el drama romántico Una rosa de Francia (2006). Salió de su país cuando cumplió dieciocho años para perseguir su sueño de ser una actriz en las grandes ligas.

De Armas llegó a Madrid, donde protagonizó el popular drama adolescente El internado durante seis temporadas. Posteriormente se mudó a Los Ángeles donde tuvo oportunidades en cintas como Knock Knock (2015),War Dogs (2016), Blade Runner 2049 (2017) y Knives Out (2019).

El 2021 fue un gran año para Ana de Armas y es que no sólo enamoró con su participación en la cinta de acción del 007 No Time to Die al lado de Daniel Craig y Rami Malek, sino que además está nutriendo su carrera como una de las promesas de la industria.

A sus 33 años de edad, Ana ha tenido grandes oportunidades para brillar, aún en medio de los obstáculos que ha tenido que enfrentar.

Este año, la actriz está por convertirse en nada más y nada menos que la icónica Marilyn Monroe en una nueva producción de Netflix llamada «Blonde». Aunque parece que aún están teniendo trabas para sacarla a la luz, las imágenes de De Armas como Monroe ya ha n levantado las expectativas.