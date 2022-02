¿Nodal se borrará el tatuaje de Belinda?

El cantante Nodal está atravesando un duro momento sentimental tras la ruptura con su similar Belinda. El artista, pese a una aclaración en Instagram, estaría transitando un problema de depresión que lo ha llevado a cancelar varios puntos de su agenda, según fuentes cercanas a él.

Además de su estado psicológico, muchos usuarios se han preguntado qué pasará con los tatuajes que el artista se hizo por amor a Belinda. Según la periodista Inés Moreno, dentro de poco veremos la operación de borrado de tatuajes.

¿Cuántos tatuajes tiene?

Nodal tiene tres tatuajes en honor a su relación con Belinda. El primero se encuentra cerca de la oreja y es el término Beli; el segundo está en su pecho y son los ojos de la también actriz; y, finalmente, la palabra Utopía en el rostro.

Este tipo de hábitos de tatuarse algo muy cercano a la interprete de Amor a Primera Vista no es nada nuevo. Al menos tres parejas pasadas de Belinda, incluido Nodal, han tomado esta decisión de plasmarse algo cercano a ella en su cuerpo.

Lupillo Rivera tenía el rostro de la cantante en su brazo izquierdo, mientras que Criss Ángel se puso la palabra Beli en su pecho; ambos retiraron y modificaron los tatuajes aplicados.

¿Cuál sería el posible motivo?

El programa Chisme No Like indicó que la principal razón sería el tema económico. Belinda le habría pedido cuatro millones de dólares a Nodal para pagar una deuda, lo que no era del todo cierto.

Tatuaje de Nodal sobre Belinda

“Se dice que Belinda le rogó a su novio por el préstamo y la respuesta de Nodal fue que hablara con sus abogados. Lo malo vino cuando los representantes legales del cantante al investigar el caso se dieron cuenta de que Beli únicamente debía 500 mil dólares y no los 4 millones que decía”, explica el programa de farándula.

Aunque el cantante desmintió los rumores, el citado programa de chismes indicó que Beli quería el monto económico para terminar de pagar la casa que le dejó a Lupillo Rivera.