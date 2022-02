Protagonistas del K-drama “Crash landing on you” se casarán en la vida real

crash landing on you

Este drama coreana en Latinoamérica se le conoce como “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, y goza de una gran cantidad de reproducciones dentro de la plataforma de streaming, Netflix. Y hace poco, los protagonistas de este K-drama, quienes se conocieron en la serie y luego empezaron a salir en la vida real, hicieron público su compromiso.

Hyun Bin y Son Ye Jin, protagonistas del dorama “Crash landing on you” dieron a conocer que contraerán matrimonio el mes de marzo, en una ceremonia privada. Este k-drama fue emitido originalmente en 2019 en Corea del Sur, después Netflix se hizo con los derechos para trasmitirla a nivel mundial.

De esta manera, los fanáticos de los doramas en Latinoamérica llegaran a conocer esta producción. Los actores Son Ye Jin (40 años) y Hyun Bin (39 años) tienen una larga trayectoria y gozan de gran reconocimiento tanto en Corea del Sur como en el extranjero.

Hicieron el anunció a través de sus respectivas redes sociales. Son Ye‑jin publicó en Instagram, en inglés y coreano, lo siguiente: “encontré a alguien con quien pasar el resto de mi vida. Sí… es él”.

Además, la actriz agregó lo siguiente: “Con solo estar con él, me siento querida y protegida. Por favor ayúdennos a celebrar el comienzo de un nuevo futuro juntos. A mis queridos fans (…) por favor, sepan que estoy infinitamente agradecida y que también les deseo toda la felicidad”.

Por su parte, Hyun Bin decidió que su agencia, Vast Entertainment, publicara un comunicado en coreano, donde expresó lo siguiente: “Es verdad. He tomado la importante decisión de casarme y he dado pasos cautelosamente hacia el segundo período de mi vida. He hecho esta promesa a la mujer que siempre me hace reír (Son Ye Jin): caminar siempre juntos en los días que vienen por delante”.

“Los ‘Jung Hyuk (Hyun Bin) y Se Ri (Ye Jin) que estaban juntos el drama van a dar el primer paso juntos hacia el futuro”, expresó haciendo una clara de los personajes que interpretaron en ‘Crash Landing on You’ y añadió: “Creo que la gente se va a regocijar y celebrar con nuestros primeros pasos con el mismo afecto y cariño que ya nos han mostrado”.

¿De qué trata “Crash landing on you”?

“Crash landing on you” o “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, cuenta la historia de Se Ri (Son Ye Jin), una mujer millonaria heredera de un conglomerado, que cuando estaba volando en parapente en una zona cercana a la frontera entre las dos Corea, sufre un accidente y aterriza en territorio de Corea del Norte.

Allí se topa con Jung Hyuk (Hyun Bin), un soldado norcoreano que decide ayudarla, por lo que la esconde y protege de las autoridades. Entonces, la situación empeora porque ella no puede regresar rápidamente a Corea del Sur y debido a eso comienzan a pasar tiempo juntos, por lo que ambos se van enamorando.

Lo que pone en peligro no solo a las personas que los rodean, sino también a sus seres queridos.

En Corea del Sur, “Crash landing on you” fue trasmitida por la cadena tvN desde el 14 de diciembre del 2019 hasta el 16 de febrero de 2020. Poco después Netflix compró los derechos para su distribución internacional.

