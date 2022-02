Revelan quién podría ser el nuevo eliminado de “Aquí se baila”: “Pensamos que podía llegar a la final”

El programa de baile y entretenimiento Aquí se baila se está convirtiendo en uno de los programas más actractivos del momento en la televisión chilena. Además de brindar espectáculo desde el escenario, algunos famosos sueltan polémicas, anécdotas y otros detalles imperdibles.

La pasada semana se vivió la eliminación de Yasmín Valdés, que no solo se detuvo en plena coreografía con el bailarín Darwin Ruz, sino que luego dijo que la llegada de Gianella Marengo (nueva compañera de Ruz) estaba planificada.

En su última participación, antes de ser retirada de la competencia, sufrió un problema de vestuario en su última coreografía, lo que le valió duras críticas de parte del jurado.

Desde Me Late dicen quién será el nuevo eliminado de Aquí se baila

Quien se atrevió a dar el nombre fue Francisco Halzinki, expresando además que dicha eliminación “es impactante”, pues se trata de “alguien con mucha escuela”.

“Pensamos que podía llegar a la final y hasta coronarse como vencedor”, dijo Halzinki . Según el llamado ‘experto en reality’, este eliminado “tiene la disciplina del baile y mucha experiencia, pero en tiempo real el cansancio le jugó una mala pasada”. Se trata de Ángel Torrez.

Desde 'Me Late' aseguraron que Ángel Torrez quedará fuera de 'Aquí se baila'. Foto: Captura de pantalla

Recordemos que el emblemático coreógrafo de 54 años, reconocido por su trabajo en Venga Conmigo, ya estuvo en la zona de riesgo recientemente, debido a un traspié que tuvo en una de sus presentaciones.

“La decisión habría sido por una caída que tuvo en su coreografía, donde fue su bailarina quien lo recogió. Él reconoció que pudo ser falta de ensayo y se reprochó”, agregó Halzinki a sus motivos.

Asimismo, contó que Ángel Torrez “no pudo decir mucho”. “Solo aclaró que todo lo que quiso realizar en su puesta en escena, no salió. Algo que puede pasar, y es lamentable, pero a lo mejor existe un repechaje que le permita volver más adelante”.

El descargo de Yasmín Valdés tras ser eliminada de Aquí se baila

La actriz tuvo un doble discurso luego de el jurado decidiera que ella debía salir de la competencia. Desde el escenario, expresó: “Agradezco muchísimo la invitación, haber compartido con grandes compañeros bailarines y bailarinas. Un tremendo jurado, que yo los amo y los sigo. Además, entiendo el trabajo y entiendo las notas, aunque algunas nos duelan, pero acá tiene que ganar el mejor no más”, señaló.

Sin embargo, desde las redes sociales sus palabras fueron muy distintas. En este sentido, apuntó al trato que se le dio tras su falla de vestuario. “Nada puedo decir respecto a que mi rendimiento estuvo por debajo al de mis compañeros (...) Agradezco infinitamente la pasada por el programa y la relación que construimos con los participantes”, dijo mediante el formato historias.

“Sin embargo, lo ocurrido el jueves pasado, donde se grabó este capítulo fue humillante y degradante hacia mi persona. Lo que ocurrió fue un accidente muy incómodo, por lo que independientemente de la crítica hacia mi rendimiento a lo largo del programa, debo comentar que no me parece el tratar como algo ‘vulgar’ lo que ocurrió, ni menos la connotación sexual que le dio uno de los jueces, hasta insinuar que lo hice a propósito y que lo incomodó a tal punto que no quería seguir viendo”, señaló en relación al tema.

La primera parte del descargo de Yasmín Valdés. Foto: Instagram @yasmin_valdes