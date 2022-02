Khloé Kardashian negó de manera agresiva los rumores de romance con esta celebridad

Khloé Kardashian No se dejó afectar por el body shaming de los últimos días.- Instagram

Khloé Kardashian, como cualquier miembro de su familia, es constantemente apabullada por los medios y sus fanáticos, en cuanto aparece cualquier mínimo rumor, este acaba por convertirse en algo gigante, pero está vez Khloé ha decidido cortarlo de raíz y ha negado totalmente el estar saliendo con la estrella de reality, Harry Jowsey.

Khloé ha tenido unos últimos años difíciles, por desgracia cayó en lo mismo que su hermana Kim, su esposo Tristan Thompson le fue infiel en varias ocasiones y luego de haberse reconciliado, volvió a pasar lo mismo, pero esta vez las cosas escalaron a otro nivel, por lo que muchos pensaban que una posible relación con Jowsey era un mecanismo de defensa.

Luego de que crecieran inmensamente los rumores de una presunta relación entre Khloé Kardashian y Harry Jowsey, la empresaria los ha negado

El basquetbolista canadiense, Tristan Thompson, mantuvo una relación amorosa con Khloé hasta que, finalmente se revelara que había tenido un hijo con la que solía ser su entrenadora personal, lo cual dio la estocada final a la relación, dejando a la miembro del clan Kardashian soltera luego de un par de años.

Precisamente por esto, muchos pensaban que Khloé se embarcaría rápidamente en una nueva relación para poder olvidar a Thompson, con quien tiene una hija, pero parece que ese no es el estilo de la hija de Kris Jenner. Pues recientemente ha negado rotundamente el rumor que la relacionaban con la estrella de “Jugando con Fuego”.

Harry Jowsey es una de popular estrella de reality, se dio a conocer a nivel internacional por su participación en el show “Jugando con Fuego” y a sus cortos 24 años de edad es una de las estrellas mas buscadas de la industria del reality, a la cual Khloé está bastante acostumbrada por la larga cantidad de años que pasó apareciendo en “Keeping Up With The Kardashians”.

“¡Absolutamente falso!” fue la respuesta de Khloé ante un post que apareció en Instagram que indicaba que presuntamente la Kardashian y Jowsey llevaban tiempo hablándose a través de mensaje privados e inclusive afirmaba que Harry había comprado flores para ir a entregárselas a Khloé directamente a su casa. Por supuesto, ella no tardó en hacerse presente.

Ante tal publicación, la hermana de Kim desmintió el rumor en los comentarios, cosa que nunca había hecho antes y puede que esto se deba a la enorme cantidad de veces que ha sido víctima de falsas afirmaciones sobre su vida privada. Lo cierto es que, quien sea la persona encargada de esa cuenta de fans Kardashian-Jenner, debe estar muy arrepentida.

Los fans de Khloé no tardaron en apoyarla en su decisión de hacer acto de presencia en la sección de comentarios y tomar el asunto en sus propias manos. “¡Me encanta que desmienta eso de inmediato! ¡Khloe se merece un hombre increíble!” comentó uno de sus fans en la publicación, dejando claro que todos están ahí para ella en estos momentos difíciles.

Khloé Kardashian desmiente rumores sobre presunto romance con Harry Jowsey

Lo que aún hace dudar a muchos es que, si bien Khloé no tardó en desmentir los rumores, Harry no ha hecho ningún tipo de comentario sobre la publicación, por lo que muchos han comenzado a pensar que tal vez si están saliendo o hablándose y no quieren que nadie se entere.

El futuro de la vida romántica de la socialité aún está por verse, pero, es evidente que sus fans quieren que pase el resto de su vida con una persona mejor que Tristan Thompson y que no le vuelva a romper el corazón.

Te recomendamos en video