Cintas que lideran la carrera por una nominación al Oscar como Mejor Película

Cada día están más cerca los Premios de la Academia, Oscars como se conocen popularmente, premiando lo mejor de las producciones cinematográficas del año y buscando complacer con lo esperado por los cinéfilos, quienes cada vez más se desligan de los gustos de la prestigiosa Academia, viendose reflejado en el pobre desempeño de las cintas ganadoras en taquilla.

La votación de las nominaciones al Oscar comenzó el jueves 27 de enero por la mañana, el mismo día en que Producers Guild, Directors Guild, Writers Guild y American Cinema Editors anunciaron sus nominados.

A juzgar por las listas de estos grupos, parecería que reflejar los gustos de los cinéfilos, particularmente de la PGA, un organismo que ha reconocido los éxitos de taquilla en el pasado, está bastante abajo en la lista de prioridades de esta temporada de premios, algo que a la larga ha afectado la temporada de premiación ya que las cintas no cuentan con un interés popular.

Dos películas aparecieron en las cuatro listas: el espectáculo de ciencia ficción “Dune” y la altísima “Licorice Pizza”, ambientada en el Valle de San Fernando, aunque otras, como “El Poder del Perro” y “Belfast”, podrían haberlo hecho así también, si hubieran sido elegibles para la consideración del Writers Guild.

La mitad de los 10 nominados del Producers Guild provinieron de streamers, incluidas tres películas de Netflix: “Don’t Look Up”, “The Power of the Dog” y “Tick, Tick... ¡Boom!” — junto con la historia sobre la mayoría de edad de Apple TV+ “CODA” y el drama del mundo del espectáculo de Amazon Studios “Being the Ricardos”. Otros dos nominados, “Dune” (la única película en la lista que recaudó más de 100 millones de dólares en taquilla) y “King Richard”, fueron películas que se estrenaron simultáneamente en los cines y en HBO Max.

Las películas que lideran la carrera a los Oscar 2022

Variety publicó la lista actualizada de las cintas que lideran la carrera a los Oscar 2022, quedó de la siguiente manera:

1 “Belfast”

2 “The Power of the Dog”

3 “Licorice Pizza”

4 “CODA”

5 “Dune”

6 “West Side Story”

7 “Don’t Look Up”

8 “King Richard”

9 “Tick, Tick … Boom!”

10 “Being the Ricardos”

Queda esperar a la noche del 27 de marzo cuando se entreguen los Oscar y ver cuál película pasa a la historia como la ganadora de esta temporada, uniéndose a una prestigiosa lista donde se encuentran Gladiador, Titanic, Parasite, El Discurso del Rey, Moonlight, entre otras.

