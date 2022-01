Paris Hilton revela qué es lo que tiene tan enamorada a Kim Kardashian de Pete Davidson

Tras divorciarse de Kanye West y tener meses separados, Kim Kardashian tiene una relación con el comediante Pete Davidson.

La socialité quedó flechada del comediante durante su participación en Saturday Night Live, donde Pete es miembro del elenco.

Desde ese momento tienen una relación que ha sido muy criticada debido a la diferencia de edad, pues ella tiene 41 años, y él 28.

Sin embargo, esto no ha sido un impedimento, y, al contrario, la famosa se muestra más feliz y sonriente que nunca cada vez que son captados juntos.

Muchos se preguntan qué le vio Kim a Pete, pues consideran que no es muy apuesto, y, de hecho, él mismo bromea sobre su aspecto físico.

Pero, recientemente, Paris Hilton reveló qué es lo que tiene a Kim Kardashian tan enamorada y feliz con Pete.

Paris Hilton habla sobre la relación de Kim Kardashian y Pete Davidson

Durante una entrevista que ofreció a Access Hollywood, la empresaria se refirió a la relación de su mejor amiga, Kim y Pete Davidson.

“Los chicos divertidos son los mejores porque siempre te hacen reír y te ponen de buen humor, y transmiten buena vibra. Estoy muy contenta de verla feliz. Está guapísima y no para de sonreír. Me parece que hacen muy buena pareja”, dijo Paris, demostrando que no solo el físico es importante.

Y es que las mujeres vemos mucho más allá del físico en un hombre, y Kim Kardashian no es la excepción, para ella es importante que la hagan sentir bien y la hagan reír, y Pete cumple con estos requisitos.

De hecho, muchos dicen que se ve mucho más feliz e irradia luz, mucho más que en los años de casada que tuvo con Kanye West.

Y en las fotos que los paparazzis han captado de los dos juntos en sus citas, se ven muy enamorados, e incluso, han demostrado su amor con gestos románticos como abrazos y tomándose de la mano.