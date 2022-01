Protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ cuenta anécdota que la llevó a ser el personaje principal de este remake

La actriz Laura Londoño sigue causando impacto a través de su rol de Gaviota en el nuevo remake de ‘Café con aroma de mujer’. Y es que la colombiana se ha sabido ganar el cariño y admiración de quienes han podido ver las diferentes versiones de este personaje que le ha dado la vuelta al mundo.

Por eso, no es de extrañar que se hayan multiplicado sus seguidores quienes admiran su gracia, belleza y sobre todo espontaneidad. Esa que aflora en el set y que muestra a través de sus publicaciones a través de su cuenta de Instagram. Y es que recientemente sorprendió gratamente cuando reveló que durante el casting para este personaje y la interpretación oficial del mismo no ha podido cambiar un aspecto que hoy causa risa a todos: “Su cara de bobita”.

Así mismo, según lo reveló la actriz. Ella suele expresar a través de su rostro o mirada una expresión de aislada o como si no estuviera prestando atención a las indicaciones de los realizadores de esta producción, por lo que ella misma bautizó este gesto de esa forma tan graciosa, pues alguien logró captarla y ella sin reparo la mostró a través de las redes sociales.

Laura Londoño cuenta anécdota sobre ‘Café con aroma de mujer’

A través de varias fotografías en el set de ‘Café con aroma de mujer’ Londoño mostró parte de lo que ha sido este proceso tras cámaras, por lo que no podía dejar por fuera esa expresión que muchos aseguran que le han visto hacer sobre todo cuando está muy concentrada. Y que a criterio de la misma actriz es la que colocó incluso desde el día del casting previo a ser seleccionada para la protagonización de esta historia.

“Mi querido director #MauricioCruz me confesó en medio del rodaje que cuando me hizo el casting para Gaviota 2 cosas le llamaron la atención, 1) mi actuación, que le gustó y 2) mi cara de perdida cuando le ponía atención a sus indicaciones, el creyó que era cara de que no le entendía nada y que estaba absolutamente perdida y en la nebulosa, “cara de bobita” me dijo, jajajaja... en realidad esa es siempre mi cara cuando estoy concentrada en algo y poniendo muuucha atención”.

Con esto Laura generó múltiples reacciones entre su fanaticada e incluso algunos de sus compañeros que no se resistieron a este comentario y se sumaron a los likes y algunas anécdotas más que han surgido dentro del set. Casi todas ellas están repletas de felicitaciones por este papel que la colombiana ha sabido mostrar, sobre todo que para poder mostrarla con un toque más actual, sus realizadores decidieron darle más carácter y voz al elenco femenino que está presente en la trama.

De esa forma, ha obtenido más visibilidad, apoyo y reacciones positivas, pues se valora el ímpetu de la mujer y cómo ésta sale adelante pese a las adversidades. Esto también le ha valido todo el reconocimiento y fama a Londoño quien ha sabido dar un puesto importante sobre todo a las trabajadoras del campo.