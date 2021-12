Daniel Radcliffe confiesa que Helena Bonhan fue su crush durante filmación de “Harry Potter”

Todos esperan con ansias el reencuentro de todos los actores de la aclamada saga de películas “Harry Potter” y es que a 20 años de que la historia llegara a las salas de cine, los protagonistas de esta aventura volverán al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

El esperado reencuentro que saldrá a la luz este 1 de enero ya ha soltado algunas inesperadas revelaciones por parte de sus actores y fue así como el propio Daniel Radcliffe, protagonista de la saga, hizo una de las más impactantes confesiones.

El actor reveló que Helena Bonham Carter fue su “crush” mientras filmaban las cintas. Aseguró que sintió un flechazo cuando conoció a la actriz que interpreta a la malvada Bellatrix Lestrange.

El actor no tuvo miedo de confesar su amor de la manera más romántica, pues leyó una carta que escribió hace más de una década a su compañera de grabación.

“Querida HBC, ha sido un placer ser tu compañero y tu posavasos, porque de hecho acabé sosteniéndote el café varias veces. Te quiero de verdad y ojalá hubiera nacido 10 años antes para haber podido tener una oportunidad contigo”, dice el romántico escrito.

El amor estaba en el aire durante las grabaciones de “Harry Potter”

La confesión de Daniel Radcliffe no fue la única que ha emocionado a los fanáticos que esperan con ansias el estreno del reencuentro, ya que otra actriz hizo una confesión de amor.

Emma Watson, quien le dio vida a Hermione, también reveló quien era su amor durante el rodaje de las cintas.

La actriz también vivió un amor no correspondido con su compañero Tom Felton, recordado por interpretar al villano Draco Malfoy.

“Y no sé cómo decirlo: me enamoré de él”, reveló Watson, además agregó: “Era tres años mayor que yo, así que me decía que yo era como su hermana pequeña”.

Dos décadas después de este gran estreno y luego del triunfo de Potter y sus amigos, los protagonistas de la saga volverán a estar juntos para una reunión promocionada por HBO Max.

Así fue anunciado a través de un teaser en el que se puede ver cómo varios personajes reciben la clásica invitación mágica del colegio de hechicería.