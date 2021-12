El plan que Sergio Lagos organizó para conquistar a su esposa Nicole

Sergio Lagos fue uno de los invitados de un nuevo capítulo de Los 5 Mandamientos junto a Angélica Castro. El periodista nacional habló sobre varios aspectos de su vida personal y profesional, y aprovechó la oportunidad para contar cómo inició su historia de amor con Nicole con quien tiene dos hijos.

El también músico relató un plan que ingenió para conquistar a la destacada cantante y aunque no salió como esperaba igualmente resultó. Además, confesó que desde que la conoció sabía que era el amor de su vida.

Sergio Lagos y su plan de conquista

Sergio Lagos relató que su historia comenzó cuando un amigo le dijo que invitaría a Nicole a tocar en el país y él se entusiasmó por conocerla. “Estábamos conversando y me dice ‘voy a traer a Nicole a tocar a Chile’ y cuando lo veo me pasó como una certeza, como que me hubiese atravesado un rayo”, partió contando.

También detalló que su respuesta fue muy contundente: “Le dije, si eso es así, ella va a ser mi mujer y la mamá de mis hijos y vamos a hacer mi familia. En ese momento yo lo supe”.

Nicole rechazó la primera propuesta amorosa que le hizo Sergio Lagos. Foto: Instagram @sergiolagos

Del mismo modo, aseguró que de inmediato armó un plan para conquistarla. “Yo no podía ir al aeropuerto y decirle ‘Hola, Nicole, yo voy a hacer tu marido’, no podía partir por ahí. Tenía que hacer una investigación, como estaba ella, cuál era su estado emocional”, dijo.

Del mismo modo recordó que “ella hace una presentación a la cual nos invita con Marciano. Terminado el concierto le digo que nos juntemos”, y el presentador pensó que era su oportunidad perfecta para poder acercarse a ella.

“‘Me regalaron dos pasajes para una charla, una preparación. Iba a ir con mi hermano pero no puede ir. ¿Por qué no me acompañai?’. Era todo una mentira, tenía todo planeado, el hotel, toda la cosa reservada”, contó Lagos.

Sin embargo, cuando iba a buscarla luego de un concierto, Nicole canceló la cita debido a que iba a Buenos Aires a encontrarse con unos amigos.

“Tragué dolor y le dije que estaba bien, no se preocupe. Estaba solo en la pieza de hotel, abandonado. Al tercer día en Buenos Aires, no quería saber nada, esta cosa fracasó. Enojado mal, sentido, había hecho todo el itinerario, armé una escena. Nos subimos a un avión, yo enojado. La miro, ella me mira y ahí me hizo volar”, cerró.

El romántico saludo de cumpleaños a su esposa

Sergio Lagos es un romántico empedernido y así lo demostró hace casi un año, cuando su esposa arribó a sus 44 años. El pasado 19 de enero la cantante chilena celebró su cumpleaños y su esposo, Sergio Lagos, no dudó en dedicarle románticas palabras a través de redes sociales.

El animador, que tiene dos hijos en común con Nicole, León y Celeste, usó un post en su cuenta de Instagram para gritar su amor por la artista a los cuatro vientos.

«Hoy todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerte. Todos los que hemos sido transformados por tu energía. Todos los que te amamos queremos decirte gracias por dejarnos ser parte de tu vida», comenzó relatando.

«Eres luz. Eres fuerza. Eres la más hermosa canción», agregó.

«Felicidades @nicolemusica Aquí́ comenzamos a subir el volumen para bailar junto a ti otros 365 días», cerró el animador que acompañó su publicación con tres fotos de Nicole posando al natural en una playa.