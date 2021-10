No es una regla, pero algunos signos del zodiaco suelen desaparecer para las fechas especiales y más aún cuando han pasado por los momentos más agradables en sus citas o demás encuentros en las que la han pasado genial.

Signos del zodiaco que suelen desaparecer en las fechas especiales

Géminis

Géminis puede incluso hablar sobre todo lo que tienen en común y hacer planes para las próximas reuniones. Desafortunadamente, la indecisión es parte de su personalidad y de repente su interés puede cambiar. No siempre desaparece de forma permanente, a menudo desaparecen durante mucho tiempo y luego regresan como si nada hubiera pasado.

Leo

Además de tener su propio ritmo, los Leos nunca tienen una sola opción cuando se trata de amar. Así que no se sorprenda si desaparece por un tiempo o para siempre, incluso después de un encuentro interesante. Son decisivos y no se preocupan tanto por los sentimientos de las personas con las que no se relacionan profundamente.

Sagitario

Sagitario puede mostrarse entusiasta y muy interesado durante una primera cita. Sin embargo, siempre se embarca en nuevas ideas. Si se confunde un poco o decide cambiar su enfoque en su vida amorosa, probablemente desaparecerá sin mucha explicación. Este signo vive una libertad ilimitada y no siempre se preocupa por los sentimientos de los demás.

Capricornio

Los capricornianos saben bien lo que quieren y pueden ser prácticos incluso cuando se enfrentan a los sentimientos de otras personas. Por eso, puede guiar una gran cita, pero termina desapareciendo si cree que no es el momento de tener algo más serio. Pondrá excusas y hará todo lo posible para que el otro no se sienta mal.

Acuario

El Acuario piensa mucho en todo el bagaje y los compromisos que comienzan a aparecer cuando un romance termina volviéndose más serio. Como resultado, tiende a desvanecerse, especialmente cuando la conexión se vuelve más personal y la otra persona se emociona. Este letrero puede ofrecer algún tipo de excusa, pero no será muy considerado.

