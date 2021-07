El desahogo de Yamila Reyna por participación en “MasterChef”: “Es terrible esa sensación…”

Si bien MasterChef Celebrity debutó en pantalla el pasado domingo, los participantes llevan varias semanas de grabación en Colombia. Una de las famosas que forma parte de esta nueva pasada, es Yamila Reyna, quien recientemente reflexionó en torno a la competencia mediante una publicación en redes sociales.

La comediante argentina se dirigió a los usuarios de la plataforma, contando su experiencia en el programa de Canal 13. En este sentido, comentó que sigue grabando, “cocinando cansada más cansada que la chucha, pero crezco tanto cada día con esta experiencia”. “No saben todo lo que he aprendido en este último tiempo. No solo a cocinar (que está buenísimo porque era un queso en la cocina), sino como persona. ¡Uf! Aprendo de mí, de mis errores de mis frustraciones”, señaló.

Yamila Reyna compartió una reflexión sobre su participación en “MasterChef” – Instagram

“¿Viste esos días donde quieres mandar todo a volar? Bueno me pasa montón porque es difícil cuando alguien se para frente a vos y te dice ‘esto plato está feo, lo hiciste mal, esto está incomible’. Es fuerte porque te esforzaste, estudias como loca ¡y no funciona! ¡Que rabia! Pero es en realidad tu ego el que está herido. Es sentir tu frustración, es exponerte ante tanta gente, a que alguien te desapruebe”, agregó.

Yamila Reyna reconoció que “es terrible esa sensación, pero es a la vez mi mayor aprendizaje en esta aventura de @masterchefchile: aprender que equivocarme está bien, que aún sigo aprendiendo y seguiré haciéndolo hasta el día que me muera y que como dice la chef @ferfuentescardenas, ‘el frustrarse significa que algo te importa y si algo te importa es porque estás vivo por dentro'”.

Finalmente, invitó a sus seguidores a que “cuando se sientan así, felicítense por no querer ser mediocres, por querer ser más ¡y por sentirse más vivos que nunca!”.