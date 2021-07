Revelan detalles del racismo que vivió Hanna Jaff en la realeza por parte de su esposo Henry Roper-Curzon

Hanna Jaff se convirtió en la primera mexicana en formar parte de la realeza mexicana después de contraer matrimonio con Henry Roper-Curzon, pero lo que parecía ser un cuento de hadas se convirtió en una pesadilla cuando se desató un contexto de maltrato.

En las últimas semanas Hanna Jaff, quien es empresaria y filántropa, alzó su voz de forma pública para denunciar que fue víctima de violencia y racismo por parte de su esposo.

La polémica se desató una vez más dentro de la realeza británica, pues no solo se trata de un caso de violencia machista, sino que revive las declaraciones de Meghan Markle con las que aseguró haber sido víctima de racismo dentro de la Casa Real.

@hannajaff

Jaff había asegurado a la revista Quién que sus esposo la había amenazado y extorsionado para que pagara las deudas de su familia, pero el escándalo se intensificó cuando una testigo dio su versión de los hechos.

La testigo destacó que ha sido muy cercana a la expareja desde que comenzaron su relación, por lo que pudo ver el radical cambio que dio Henry en el trato hacia su esposa.

Un cambio de 180° en la vida de Hanna Jaff

En la vida de Hanna Jaff parecía haber llegado el amor verdadero, pues según la testigo, Henry había sido un gran hombre cuando la quería conquistar.

Sin embargo, todo pudo haber sido una máscara para lograr sus objetivos ocultos, ya que él y su familia están llenos de deudas.

“Es muy triste ver alguien tan cariñoso, tan maravilloso como Hanna ser maltratada por Harry. Hubo (amenazas). Le dijo: ‘Voy a matar a todos los mexicanos, a la gente como tú’; fui testigo y fue muy malo. Le peguntaba a ella cómo podía enfrentar a alguien que le decía que quería matar a toda su raza, eso es racismo”, dijo la cercana de Jaff a la revista Quién.

Detalló que después de la unión nupcial comenzó la extorsión y el maltrato, lo que resultó impactante para los allegados.

“Empezó la extorsión, le dijo: ‘Si no me das dinero voy a comenzar una campaña de difamación en tu contra’, pensé ‘¿Quién es esta persona?’. Yo estuve en fiestas con ellos, iba a su casa, cenábamos”, reveló la fuente.

Además detalló: “Cuando comenzó esta actitud, (de Henry) fue completamente inusual e inesperado, fue un cambio de 180 grados de esta persona que se presentaba como cariñoso a alguien que es un estafador, un extorsionador, que maltrató a Hanna con actos de racismo”.

Según explicó la amiga de Jaff, la familia de Henry también mostró presión y maltrato por su interés de saldar deudas.

“Al principio todos la apoyaban, pero después lo único que querían es que ella pagara todas las deudas que tienen de su mansión, que ya no les pertenece. Él, al principio, me dijo que (Pylewell Park) era su casa y que era dueño de todo, pero al investigar me di cuenta de que el dueño es un fideicomiso, así que la perdieron”, afirmó.

Más sobre este tema:

Hanna Jaff, la mexicana de la realeza que sigue el estilo de Kate Middleton

El caso de Hanna Jaff reafirma la discriminación que vivió Meghan Markle

Hanna Jaff, la primera mexicana que formará parte de la realeza británica

Te mostramos en video: