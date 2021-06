Hijo de Nibaldo Villegas por cobro de bonos de Johanna Hernández: “Asesinó a mi papá y ahora está reuniendo plata”

Este lunes, en conversación con el matinal Buenos Días a Todos, Alejandro Villegas se refirió al cobro de los bonos entregados por el gobierno por parte de Johanna Hernández, condenada por el asesinato de su padre, Nibaldo Villegas en 2018.

De acuerdo con las informaciones, la mujer ha estado recibiendo los beneficios del estado que correspondían a los hijos del fallecido profesor de Villa Alemana. El hecho fue corroborado por el joven durante una entrevista con el programa de TVN, en donde señaló que se dio cuenta de lo sucedido a fines del año pasado.

“Ya posterior a la entrega de los bonos a nivel nacional, me salta la duda de si puedo recibir estos bonos. Y veo en la información del IFE, que estos bonos ya han sido pagados y que hay algunos vigentes por cobrar. Esto me generó sospechas porque yo no he recibido nada, mi tío tampoco. Dejamos pasar el tiempo y luego mi tío averiguó que todo esto le ha estado llegando a ella (Johanna Hernández)”, contó Alejandro Villegas.

Alejandro Villegas, hijo de Nibaldo Villegas – TVN

Consultado por la cantidad de dinero que habría recibido la mujer, el joven comentó: “Desconozco la fecha exacta, pero desde el primer bono IFE que dio el Estado, ella tuvo que haberlo recibido. Yo creo que debe andar cerca de un millón y medio, aproximadamente“.

Hijo de Nibaldo Villegas: “Ya me quitó a mi papá y me puede seguir quitando”

En medio de su testimonio, Alejandro Villegas reconoció que el hecho “da rabia e impotencia”. “Llega el día de hoy y siguen habiendo injusticias. No me calza cómo es que el Estado no pudo reaccionar, no pudo haberse dado cuenta que ella estaba en prisión, y quizás cuántos han estado recibiendo este beneficio”, dijo.

“Ella está disfrutando su encierro más de lo que yo estoy disfrutando mi libertad (…) Ella siempre se ha aprovechado de todas las oportunidades en las que pueda salir ganando algo. Ya me quitó a mi papá, me quitó parte de mi alegría y me puede seguir quitando porque nadie me asegura si esos dineros, que ya le llegaron a ella, me van a llegar a mí o a mi hermana. Ella asesinó a mi papá y ahora más encima está reuniendo plata a costa mía y de mi hermana“, agregó.

Posteriormente, señaló que “es increíble todo lo que ha hecho. Ha buscado bienes para ella. Ella no está preocupada de su hija“. “Este tema de los bonos e IFE no sé si tomarlo como un ataque, pero duele”.

Consultado por si esta situación lo sorprendió, reconoció que “esperar de ella algún tipo de cambio, algún tipo de culpa, algún remordimiento, es nulo. Yo no espero nada de ella, yo sé lo súper mala persona que es“.