!De Hollywood al reggaeton! Eiza González quiere volver a la música con el género urbano

Eiza González ha logrado un gran reconocimiento en la industria del espectáculo desde sus inicios como cantante y tal parece que desea regresar de nuevo a los micrófonos.

La actriz tenido un año bastante exitoso tras los grandes proyectos que ha venido trabajando, convirtiéndose en las últimas semanas como la quinta actriz más taquillera de Hollywood.

Al inicio de semana Eiza anunció en sus redes sociales que protagonizará el thriller ‘Wolf Country’, el cual será dirigido por Laura Dern.

La mexicana prestó su voz para el film animado “Spirit: el indomable”, es una película de aventuras animada por computadora estadounidense, producida por DreamWorks Animation.

La producción infantil podría haberle regresado las ganas de cantar a la también modelo, por lo que podríamos verla en esta faceta nuevamente, pero en esta oportunidad, incursionaría en un nuevo género musical.

“Definitivamente me encanta cantar e inicié mi carrera cantando. Me encantaría ser reguetonera. Me encanta el reggaetón, amo el reggaetón“, confesó.

Como era de esperarse, Eiza indicó que ha estado explorando regresar a la música, sin embargo, las constantes producciones cinematográficas no le han dejado mucho tiempo.

“Definitivamente los últimos años he estado explorando regresar a la música, es algo que me encanta y siempre me ha gustado, pero digo, gracias a Dios, por bendiciones del mundo, había tenido mucho trabajo actuando y no había tenido el tiempo para reconectar a la música”, contó.