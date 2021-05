Meghan Markle habló sobre la desigualdad que existe para las mujeres de color

Meghan Markle dijo presente en el concierto VAX LIVE: The Concert to Reunite the World organizado por Global Citizen para promover la vacunación contra el coronavirus.

Aunque no pudo acompañar a su esposo en el escenario, por la emergencia sanitaria y su avanzado embarazo, Meghan participó mediante un vídeo.

Desde la comodidad del jardín de su hogar en Montecito, California habló de la concientización de la salud a nivel mundial.

De igual manera expresó como el COVID-19 ha afectado a las mujeres “especialmente a las mujeres de color”.

“Mi esposo y yo creemos que es fundamental que nuestra recuperación dé prioridad a la salud, la seguridad y el éxito de todos, pero en particular de las mujeres que se han visto desproporcionadamente afectadas por esta pandemia. Las mujeres, y especialmente las mujeres de color, han visto desaparecer una generación de beneficios económico”, explicó.

Meghan mencionó lo feliz que se encuentra a la espera de su segunda hija.

“Estamos encantados de dar la bienvenida pronto a una hija. Es un sentimiento de alegría que compartimos con millones de familias de todo el mundo”, dijo.

Meghan Markle lució radiante

Markle lució impecable y radiante en el material audiovisual donde se le con el cabello lacio con ondas en las puntas, luciendo un colorido vestido estilo camisero con una de las tendencias del momento: el maxiprint, creado por Carolina Herrera con fondo rojo y estampado de flores.

La prenda de vestir pertenece a la colección verano 2021 de la marca y cuesta alrededor de 2.100 dólares.

La duquesa completó su estilismo con un colgante feminista de Awe Inspired, de nombreWoman Power, que combina el símbolo del puño en alto cerrado con una pequeña amatista violeta, “piedra protectora asociada con la abundancia y la iluminación”.

Lo que más destacó fue el reloj de Cartier que portaba el cual le pertenencia a la princesa Diana y la pulsera Love también de Cartier que se cree le regaló el príncipe Harry en 2017.

En el evento participaron además de los duques de Sussex Y Selena, reconocidos artistas como: Jennifer López, Foo Fighters, J Balvin y algunas autoridades entre ellos: el presidente de Estados Unidos y la primera dama, Joe y Jill Biden, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez.