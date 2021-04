Cecilia Bolocco recuerda la cirugía de Máximo: “Recé ocho horas de rodillas”

El nuevo capítulo de De tú a tú, contó con la participación de Cecilia Bolocco, ex Miss Universo y diseñadora, que en esta ocasión abrió las puertas de su casa para conversar con Martín Cárcamo sobre su carrera, logros y uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su vida: la enfermedad de Máximo.

Recordemos que el hijo de la famosa fue diagnosticado con un tumor cerebral. Según contó en el programa, todo empezó cuando envió a su hijo al médico debido a unos fuertes dolores de cabeza. Al principio pensó que era una excusa para no ir al colegio, pues el joven había tenido un año emocionalmente difícil. Pero la situación dio un vuelco rotundo cuando Máximo vomitó por el dolor. Fue entonces que decidió acudir a la clínica.

Cecilia Bolocco en De tú a tú – Canal 13

“Yo vi a Máximo muy asustado y eso inmediatamente me hizo tomar una postura de ‘aquí no pasa nada y lo que esté sucediendo lo vamos a resolver’. Finalmente llegó el día de la operación y esas ocho horas o más, desde que lo dejé en el pabellón, yo te diría que han sido las ocho horas más largas de mi vida“, contó Cecilia Bolocco.

Cecilia Bolocco recordó la operación de Máximo

Durante la conversación, la ex Miss Universo explicó cómo enfrentó la cirugía de su único hijo. “Solo recuerdo que recé ocho horas de rodillas y pedí que lo acompañaran, que lo cuidaran, que se hiciera todo con una mano divina y gracias a Dios todo salió bien“, dijo.

Bolocco recordó el momento de la cirugía – Canal 13

Pero el tema no acabó ahí, ya que luego de la cirugía, los médicos le confirmaron que el tumor era cancerígeno. “Yo no sabía que yo tenía tanta fuerza, la verdad, tengo que admitir. Porque hice las preguntas más duras. La verdad es que hice todas las preguntas“, reveló. “Cada respuesta era peor que la otra y cuando terminé de hacer las preguntas dije, ‘me dan un segundo por favor…’. Es como que exploté en llanto”, agregó.

Posteriormente se refirió al momento en que llegaron a su casa. La famosa recordó que Máximo se puso a ver la televisión, mientras que ella salió. “Recuerdo haber empezado a llorar como no lo había hecho nunca en mi vida. Una oscuridad tan profunda era la que me empezó a invadir. Puro miedo, pura angustia y recordé lo que me decía la doctora: ‘dos años, le quedan dos años’“, dijo.

Recibió un pronóstico poco esperanzador

Cecilia Bolocco contó que los médicos le dieron dos años de vida a su hijo. También le advirtieron que después de un año o un año y medio de tratamiento, el joven tendría graves secuelas como problemas cognitivos, motrices, hepáticos, renales, pérdida de la visión, audición, y otros. Pero nada de eso ocurrió.

“Máximo fue tratado con esta máquina de protones y no tiene ninguna sola secuela“, aseguró la ex Miss Universo, cuyo hijo fue sometido a un tratamiento tecnológico que impidió que sufriera estas consecuencias. “Él nunca dejó de sonreír”, comentó.