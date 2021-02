Las austeras vacaciones de Tonka Tomicic: pasa sus días cosechando papas

Un claro mensaje de austeridad ha querido enviar Tonka Tomicic durante sus vacaciones. La animadora de Bienvenidos se tomó unos días de descanso, en los cuales ha estado disfrutando del sol, la piscina y ahora de la cosecha de papas.

A diferencia de años anteriores, donde vimos al rostro de Canal 13 disfrutar de playas paradisiacas y las cálidas aguas del Caribe, en esta oportunidad, Tonka optó por relajarse de manera más sencilla.

En un año marcado por la pandemia y una fuerte crisis económica, al parecer, Tonka quiso hacer causa común y cuidarse en casa.

Activa en redes

Además de pasar unas vacaciones más tranquila, la ex modelo ha estado muy activa en sus redes sociales. Primero, compartió fotos del Día de los Enamorados junto a su pareja Parived, algo poco usual en ella, ya que es muy reservada con su vida privada. Luego, la ex Miss Chile subió una acalorada sesión de fotos desnuda en la piscina.

La comunicadora compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, imágenes de ella relajándose en una piscina. En las fotos aparece totalmente desnuda y cubierta solo por una toalla blanca.

Con el hashtag "#vacaciones", Tonka dejó claro que está disfrutando al máximo estos días de descanso tras un intenso año laboral.

Tonka Tomicic - Instagram

Ahora la comunicadora se mostró sacando papas de la tierra. "Cosechando papas! 🥔⛏💪🏻", escribió junto al registro. El video ya tiene más de 240 mil reproducciones.

El mensaje para Parived

La exanimadora del Festival de Viña no quiso quedar ajena de los festejos de San Valentín y dedicó inéditas fotos junto a su pareja.

"Love you. Disfrutar, gozar, recordar, abrazar, amar", escribió junto a las fotos junto a Marco Antonio Leiva, más conocido como Parived.

Tonka Tomicic y Parived - Instagram

La enfermedad de su madre

El pasado 25 de diciembre, Canal 13 emitió un capítulo grabado del Bienvenidos. Los integrantes del matinal hablaron sobre las fiestas de este año, contexto en el que Tonka Tomicic se refirió a la enfermedad que afecta a su madre, María Petric.

La animadora reveló que su madre tiene alzheimer, un trastorno progresivo e irreversible que hace que las células del cerebro se consuman y mueran.

Tonka entregó detalles sobre el tema, indicando que "mi mamá tiene alzheimer. Mi mamá tiene una demencia que ha avanzado bastante". En este sentido, contó que decidieron llevarla a un lugar en el que pudiera mantenerse activa.

"Con mi hermana sentimos y decidimos que el mejor lugar donde pudiera estar para que tuviera actividad todo el día y estuviera siempre incentivada, en un lugar súper especial, súper bonito, donde tenía actividades todos los días", dijo, indicando que "pasaba del bingo a los disfraces, a hacer kinesiología, ejercicios".

Tras referirse al alzheimer que afecta a su madre, Tonka reveló que "no me da pena porque yo hice el duelo hace como dos años atrás, cuando empezó todo esto, que es más duro. Fue difícil porque es un duelo, porque es como… Vas perdiendo a tu mamá".

"Ya no nos reconoce siempre. Cuando nos reconoce nos ponemos muy contentas. Cuando llego me tengo que sacar la mascarilla porque no sabe quién soy. El otro día fui y me saqué la mascarilla y digo '¿quién soy?', y me dijo '¡Tonki!'. Ay, dicha. Fue súper bonito. Y la celebramos y tomamos tecito y estábamos las tres. Fue bonito", agregó.

Tonka Tomicic revela que su madre padece de alzheimer - Canal 13

