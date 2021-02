Rafael Araneda habló sobre Benjamín, su hijo haitiano: "El que lo haga sufrir se las va a ver conmigo"

En 2020, el pequeño Benjamín se convirtió oficialmente en hijo de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza. Desde que anunciaron que volverían a ser padres mediante el método de adopción, ambos se han sentido orgullosos de la decisión.

Benjamín es un niño de origen haitiano y desde hace un tiempo vive con la pareja de artistas y sus otros hijos: Martina, Vicente y Florencia. El proceso judicial para integrarlo a la familia no fue sencillo, pero afortunadamente ya conserva los apellidos Araneda Vacarezza.

Rafael Araneda defenderá a su hijo de cualquier 'bullying'

Aunque piensa positivamente, el animador de 51 años ya está preparado para cualquier acto discriminatorio que su pequeño pueda atravesar durante su crecimiento.

Y este fue uno de los temas que Rafael Araneda tocó en el programa Sal y Pimienta, de Univisión. Sobre las etapas que él y Marcela Vacarezza debieron afrontar para adoptarlo, afirmó que "fue largo, un proceso judicial eterno. Fue durísimo en términos de emoción".

En ex animador del Festival de Viña del Mar también fue consultado sobre cualquier episodio de bullying que el niño, por su condición de adoptado y haitiano, pueda atravesar. Sin embargo, manejó la pregunta con cautela.

"Pienso positivamente y espero que no. Y por mi educación digo, quizás eso es imposible, lo vamos a hacer más fuerte para que sea orgullosamente Benjamín Araneda Vacarezza", expresó Rafael Araneda.

Pero esto no significa que su defensa únicamente vaya a ser mediante preparación emocional. El artista advirtió que "el que lo haga sufrir se las va a ver conmigo. Voy a ser un perro. Un perro rabioso".

Rafael Araneda afirmó que el niño está siendo educado emocionalmente para esquivar cualquier acto discriminatorio - Instagram @marcelavacarezza_

Así fue la adopción de Benjamín

Tras concebir a Martina, Florencia y Vicente, la actriz de 50 años y su esposo tomaron la decisión de adoptar a Benjamín, quien ya cumplió los dos años. Además, la pareja lo cuida desde que tiene tres meses. Finalmente el proceso para incluirlo legalmente en la familia se concretó en agosto de 2020.

Ambos residen en Miami, y de acuerdo a una entrevista que otorgaron a Univisión, fue para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos cuando pudieron informar que era uno más en la familia.

Marcela Vacarezza contó que conocieron al pequeño en una visita a un centro de menores. "Entramos y habían como seis cunas y todos durmiendo. Pero había uno que se reía, jugaba, miraba el techo. Yo ahí me quedé y no me fui más", detalló Florencia, hija de la artista.

20 años de matrimonio suman los padres adoptivos de Benjamín - Instagram @rafaaraneda

La esposa de Rafael Araneda también recordó que la primera vez que se encontró con Benjamín, este le estiró los brazos. "Me miraba con esos ojos y pensé: ‘Este bebé es mío"".

“Fue una cosa muy extraña, una corriente. No sabría cómo describirlo", indicó por su parte el presentador. La adopción representó una alternativa para ellos en cuanto se percataron de la gran conexión que el bebé sostenía con la familia.

Desde las redes sociales ha recibido múltiples elogios por el gesto ejemplar y lleno de amor que la pareja de artistas sostiene con un niño que proviene de un país con muy escasos recursos.

