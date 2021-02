Maca Tondreau y su relación durante la pandemia: "A nosotros nos ha hecho bastante bien"

Las cuarentenas que se han realizado debido a la pandemia de Covid-19, han provocado efectos positivos y negativos especialmente en las relaciones amorosas. Para algunos el encierro terminó con separaciones y divorcios, mientras a otros les sirvió para acercarse aún más a sus parejas. Tal es el caso de Maca Tondreau, quien en conversación con Martín Cárcamo, reveló que la emergencia sanitaria ayudó a su matrimonio.

"Te voy a decir que es la primera vez en doce años que dormimos casi un año juntos sin parar", comentó al animador. "Él siempre cada dos meses o un mes viajaba una semana y volvía. al principio me costó, pero después te empiezas a acostumbrar porque te echas de menos, te cruzas en la cama, tienes el control remoto para ti, si caen migas de papas fritas en la cama no importa", agregó.

En este sentido, confesó que "me ha gustado harto, lo hemos hecho bien, no me ha agotado, al revés, me ha encantado". "Yo pensé que a él le iba a costar más, porque es súper hiperactivo, y no. Le tocó en octubre viajar a Estados Unidos y no quería, entre el síndrome de la cabaña y esta costumbre de estar juntos. Así que fue y volvió altiro", aseguró.

"Nos ha hecho bastante bien"

Maca Tondreau incluso señaló que la pandemia ha beneficiado su relación. "A nosotros como pareja nos ha hecho bastante bien. Creo que hemos reencontrado partes de nosotros como pareja que hace mucho tiempo habíamos dejado de hacer. Esto de una vez a la semana tener nuestro día de picoteo, agarrábamos un rincón del living, otro semana agarrábamos otro rincón, otra semana era la pieza, en la terraza, y una semana le tocaba a él y la otra a mí, con velitas y todo", contó.

"Entonces… Cosas que uno en el día a día no la haces todas las semanas porque no tienes tiempo. ¿A qué hora? Entonces el jacuzzi, nos pegamos nuestros baños de espuma", reconoció a Martín Cárcamo. Por su parte, el animador destacó el esfuerzo que implica convertir los momentos en algo "mágico".

"Sí. Nos pasó que empezamos a escuchar a hartos amigos que era como 'me voy a separar', 'no tenemos nada en común', 'ya no lo soporto'… Entonces igual es como 'wow"", remarcó. Sin embargo, admitió que en su caso fue al revés.

"No sé si hemos tenido peleas durante la pandemia. Te mentiría, no me acuerdo. Porque justamente hemos tratado de vivir en paz lo más posible. Y también apoyando a los niños, si igual es difícil para ellos", agregó.

